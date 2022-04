Claudio Amendola oggi: età, altezza, moglie, figli, patrimonio, Instagram e film

Chi è Claudio Amendola, l’attore che interpreta Carlo Guerrieri in Nero a metà 3, in onda a partire da lunedì 4 aprile 2022.

Claudio Amendola oggi: età, altezza, carriera e film

Claudio Amendola è nato il 16 febbraio 1963 a Roma, ha 59 anni ed è alto 175 centimetri. È un noto attore, conduttore televisivo e regista italiano, figlio di due artisti: il doppiatore Ferruccio Amendola e l’attrice Rita Savagnone.

Nel corso della sua carriera, ha preso parte a svariate produzioni cinematografiche e televisive di enorme successo, cominciando a recitare all’età di 19 anni in Storie d’amore e d’amicizia.

Nei primi anni ’80 del secolo scorso, ha interpretato ruoli principali in commedie italiane, per poi passare anche a personaggi di impronta drammatica. Per il film Un’altra vita, ha vinto il premio David di Donatello come migliore attore non protagonista nel 1993.

Uno dei ruoli che ne ha confermato il successo è stato quello di Giulio Cesaroni ne I Cesaroni, serie televisiva in onda per sei stagioni su Canale 5 tra il 2006 e il 2014.

Nel 2015, Amendola è tornato al cinema con il film incentrato sul crimine nella Roma contemporanea diretto da Stefano Sollima e intitolato Suburra.

A partire dal 2018, è Carlo Guerrieri, il protagonista della fiction di Rai 1 Nero a metà che, dal 4 aprile 2022, debutterà con la sua terza stagione.

Vita privata, moglie, figli, patrimonio e Instagram dell’attore

In relazione al suo patrimonio, Claudio Amendola ha parlato apertamente del suo cachet. A proposito dei suoi guadagni, infatti, l’attore ha dichiarato nel corso di un’intervista: “Guadagno tanto da tanti anni e sono abituato a guadagnare tanto. Non ho problemi a parlarne perché pago tutte le tasse che devo pagare. Tanto se non li danno a me li danno a un altro, mica vanno in beneficenza”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Amendola è stato sposato con Marina Grande, dalla quale ha avuto due figlie: Alessia, nota doppiatrice italiana, e Giulia.

In un secondo momento, ha avuto una relazione con l’attrice Francesca Neri con la quale si è sposato l’11 dicembre 2010. La coppia ha un figlio, Rocco, venuto al mondo nel 1999.

A settembre 2017, Claudio Amendola è stato colto da un infarto ed è stato salvato dal pronto intervento della moglie che lo ha portato in ospedale. Ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma, è stato dimesso a distanza di circa 24 ore, dopo essere stato dichiarato fuori pericolo. Per scongiurare il rischio di un secondo infarto, l’attore ha smesso di fumare e ha perso 12 chili.

Amendola non è presente sui social media: infatti, non possiede un account Instagram ufficiale ma soltanto fanpages gestite dai suoi ammiratori.