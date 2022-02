Cochi Ponzoni chi è: età, moglie, figli e film dell’attore comico italiano

Chi è Cochi Ponzoni, l’attore comico italiano che ha raggiunto il successo negli anni ’60 recitando al fianco di Renato Pozzetto.

Cochi Ponzoni chi è: biografia, età e carriera

Cochi Ponzoni, all’anagrafe Aurelio Ponzoni, è nato a Milano l’11 marzo 1941, ha 80 anni, ed è un comico, cabarettista, cantante e attore italiano. Il padre è venuto a mancare a causa di un malore quando l’artista era ancora piccolo: per questo motivo, è cresciuto con la madre e con le sue due sorelle.

Presso l’istituto tecnico Cattaneo, ha incontrato l’amico di una vita Renato Pozzetto, con il quale ha istituito il duo Cochi & Renato. Il duo ha cominciato a esibirsi nel 1965 al Cab 64 di Milano, lavorando fianco a fianco per circa un decennio. Successivamente, poi, Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni hanno deciso di seguire percorsi differenti. Per anni, infatti, Ponzoni si è dedicato esclusivamente al teatro per poi approdare anche al cinema.

Cinema e televisione: i film dell’attore italiano

Per quanto riguarda la carriera dell’attore italiano al cinema, tra i film ai quali ha partecipato, possono essere citati:

Cuore di cane, regia di Alberto Lattuada (1976)

Telefoni bianchi, regia di Dino Risi (1976)

Luna di miele in tre, regia di Carlo Vanzina (1976)

Il comune senso del pudore, regia di Alberto Sordi (1976)

Bruciati da cocente passione, regia di Giorgio Capitani (1976)

Scherzi da prete, regia di Pier Francesco Pingitore (1978)

Saxofone, regia di Renato Pozzetto (1978)

Belli e brutti ridono tutti, regia di Domenico Paolella (1979)

Il marchese del Grillo, regia di Mario Monicelli (1981)

Delitti, amore e gelosia, regia di Luciano Secchi (1982)

Evelina e i suoi figli, regia di Livia Giampalmo (1990)

Donne armate, regia di Sergio Corbucci (1990)

Adelaide, regia di Lucio Gaudino (1991)

Mi manca Marcella, regia di Renata Amato (1992)

Un amore su misura, regia di Renato Pozzetto (2007)

La banda dei Babbi Natale, regia di Paolo Genovese (2010) – cameo

Gli sdraiati, regia di Francesca Archibugi (2017)

Si muore tutti democristiani, regia de Il Terzo Segreto di Satira (2018)

Se mi vuoi bene, regia di Fausto Brizzi (2019)

Per il piccolo schermo, invece, Cochi Ponzoni ha preso parte a:

Riuscirà il cav. papà Ubu?, regia di Vito Molinari e Beppe Recchia – miniserie TV (1971)

Doris, una diva di regime, regia di Alfredo Giannetti – miniserie TV (1991)

Su la testa!, regia di Paolo Beldì – programma TV (1992)

Uno di noi, regia di Fabrizio Costa – serie TV (1996)

Nebbia in Val Padana, regia di Felice Farina – serie TV (2000)

Gioann Brera, l’inventore del centravanti (2012)

Chi è Cochi Ponzoni? Vita privata, moglie, figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, è noto che Cochi Ponzoni sia stato sposato tre volte. La sua terza moglie, Brunella, è improvvisamente scomparsa nel 2009, rendendolo vedovo.

L’attore comico italiano ha avuto quattro figlie: Eleonora, Federica, Benedetta e Vera. Le figlie lo hanno reso quattro volte nonno, dando alla luce Arturo, Raimondo, Giulia e Martina.