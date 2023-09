Colpito il quartier generale della flotta russa a Sebastopoli

L'edificio dove ha sede il quartier generale della flotta russa in Crimea sarebbe stato distrutto da un missile Storm Shadow.

Le forze ucraine hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco al quartier generale della flotta russa del Mar Nero, a Sebastopoli, in Crimea. Immagini mostra l’edificio dopo l’attacco.

“Il 22 settembre, intorno alle 12:00 ora locale, le forze di difesa ucraine hanno lanciato un attacco riuscito contro il quartier generale del comando della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, temporaneamente occupata”, ha scritto su Telegram il dipartimento delle comunicazioni dell’esercito ucraino.

Secondo quanto scrive Rbc Ukraine, l’edificio dove ha sede il quartier generale russo in Crimea sarebbe stato distrutto da un missile Storm Shadow. Il comandante dell’aeronautica militare ucraina, il generale Mykola Oleshchuk, ha ringraziato i piloti dell’aeronautica e ha sottolineato che Sebastopoli è una città della Marina ucraina.

“Abbiamo promesso che ce ne saranno altri. Spero che la prossima volta la difesa aerea russa non ci deluda di nuovo” ha affermato Oleshchuk in un video pubblicato sui social, in cui si sentono le sirene e si vede il fumo che si alza dal quartier generale russo sul mar Nero.