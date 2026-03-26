Soltanto due settimane fa, l’Italia sembrava vivere una primavera anticipata con aria tiepida, cielo sereno e quella sensazione che il peggio fosse ormai alle spalle. Peccato che da quel momento, malgrado nel frattempo la primavera sia iniziata anche secondo il calendario, il clima si sia notevolmente irrigidito tanto che si parla, a ragione, di “colpo di coda invernale”.

A causarlo è un fronte di aria artica, quindi gelida, proveniente dal Nord Europa e che da giorni sta scivolando fin nel cuore del Mediterraneo.

Una caduta verticale

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la dinamica di quanto sta accadendo è chiara. L’aria fredda sta scendendo rapidamente lungo lo stivale, causando un vero e proprio crollo termico che in alcune località può raggiungere addirittura i 10 gradi in meno.

Aria gelida che sta scendendo a rapida velocità a causa del meccanismo noto come ciclogenesi esplosiva, che si verifica quando la pressione atmosferica precipita in poche ore, innescando venti impetuosi e condizioni meteo estreme.

Vento, mare grosso e neve a sorpresa

Quella odierna sarà una giornata da tenere d’occhio, con raffiche di vento e burrasche diffuse. Il Foehn soffierà al Nord-Ovest, la Bora taglierà l’Alto Adriatico, mentre il Maestrale si prenderà il resto della scena. Davanti a questo scenario il mare è agitato, con la Sardegna dove si prevedono onde fino a 10 metri.

Ma se il mare è agitato, le montagne italiane torneranno a tingersi di bianco con i fiocchi che arriveranno fino in collina, specie lungo il versante adriatico.

Venerdì sarà inverno pieno

Domani il meteo peggiorerà ancora con diffuse gelate al Nord-Ovest, e minime sotto zero anche in pianura. L’Appennino si imbianca di nuovo, e non parliamo solo di cime ma anche a bassa quota. E il vento non molla, anzi continuerà a spazzare l’Italia dando luogo anche a mareggiate.

Weekend delle Palme

Qualcosa cambia nel fine settimana quando, seppur lentamente, il maltempo dovrebbe perdere forza. Ma il freddo resta e sembra destinato a durare anche per tutta la prossima settimana.

Se non altro la Domenica delle Palme promette stabilità, almeno in apparenza, anche se visto il meteo che ci attende a tanti torna alla mente un vecchio detto contadino: “Sole sulle palme, acqua sulle uova”. Un antico motto popolare che appare perfetto per descrivere la situazione attuale.