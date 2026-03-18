L’anticipo di primavera che per settimane ha portato clima mite e giornate soleggiate, sta lasciando il passo all’ultimo colpo di coda dell’inverno. Stando alle ultime previsioni meteo, in queste ore sta tornando il freddo pungente e con esso anche forti raffiche di vento e anche abbondanti nevicate. A farne le spese è soprattutto l’Appennino centrale, dove è atteso un vero “bis” invernale, con fiocchi di neve che dovrebbero cadere fino a quota 600-700 metri.

Il colpo di coda dell’inverno colpisce soprattutto l’Appennino centrale

Sui rilievi dell’Appennino la neve cade fitta, mentre lungo l’Adriatico si assiste all’aumento della nuvolosità che porta pioggia diffusa. Al Sud a farla da padrone il maltempo, un territorio già duramente provato dagli allagamenti e dalle mareggiate degli ultimi giorni.

Ma il vero protagonista di questi giorni sarà il vento, con l’arrivo della Bora, del Grecale, e della Tramontana, che spazzeranno l’Italia in lungo e largo. Raffiche di vento che renderanno agitati i mari esposti e riporteranno condizioni pienamente invernali. Ma non è tutto. Questo vento, a tratti molto intenso, attiverà il temibile effetto Wind-Chill, ossia quel fenomeno per cui la temperatura percepita dal nostro corpo risulta nettamente inferiore a quella reale misurata dal termometro.

La primavera può attendere

Giovedì, quando si celebrerà la Festa del Papà, il tempo resterà incerto. Si segnala, infatti, ancora freddo a tratti – soprattutto al Sud – mentre nel resto del Paese si assisterà a un miglioramento delle temperature. Ma malgrado l’arrivo dell’Equinozio di primavera, previsto per il 19 marzo, la realtà è che la primavera si farà attendere ancora per un po’.

Il miglioramento meteorologico, infatti, sarà di breve durata e già nel primo weekend primaverile il meteo tornerà incerto e agitato, con quello che gli esperti ritengono essere il vero ultimo colpo di coda dell’inverno. Le previsioni per sabato 21 e domenica 22 restano tentennanti: al momento sono probabili nuove nevicate sulle Alpi nella giornata di sabato e un nuovo disturbo piovoso in transito tra Sicilia e Sardegna per domenica. Incertezza che si proietta anche sull’avvio della prossima settimana, la quale sembra destinata a restare sotto media dal punto di vista termico.