Come sta Papa Francesco dopo l’intervento

Le condizioni di Papa Francesco dopo l’intervento subito ieri al Policlinico Gemelli sono buone. Ad assicurarlo è il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che spiega che la notte è trascorsa senza problemi e che il pontefice è “vigile e in respiro spontaneo”.

Nella giornata del 7 giugno, Bergoglio si è sottoposto a un intervento di laparotomia addominale, a causa di problemi sorti dopo una precedente operazione. L’intervento, avevano spiegato i medici che l’hanno effettuato, si è svolto senza complicazioni, è durato circa tre ore durante le quali il Papa era in anestesia completa.

Le condizioni di Papa Francesco: come sta il pontefice dopo l’intervento di laparotomia al Gemelli

Questa mattina la Sala stampa vaticana ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute del pontefice: “Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice informa che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo”.

Nella comunicazione di Bruni si sottolinea anche che gli “esami di controllo di routine sono buoni” e che per l’intera giornata di oggi il Papa “osserverà il necessario riposo post operatorio”. La degenza, secondo quanto comunicato ieri dallo staff medico, dovrebbe essere di almeno 5-7 giorni.

Bergoglio, fa sapere sempre la Sala stampa vaticana, è stato informato “dei messaggi di vicinanza e affetto giunti nelle ultime ore ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui”. Il pontefice è quindi ricoverato al Gemelli dopo una notte trascorsa “bene”, come era già stato comunicato in mattinata.