Raffica di condanne per la rimborsopoli lombarda. Un anno e 8 mesi, per peculato, è stato inflitto all’attuale capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo (nella foto), uno dei 52 imputati nel processo d’Appello per fatti risalenti a quando era consigliere regionale. La Corte d’Appello di Milano ha confermato, tra gli altri, anche la condanna inflitta a Renzo Bossi (2 anni e 6 mesi) e all’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca (1 anno e 6 mesi)

Via libera, inoltre, al “concordato in appello”, ovvero al patteggiamento, per 11 politici o ex consiglieri regionali, tra cui l’igienista dentale di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti (1 anno e 1 mese in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo Ruby bis), all’epoca dei fatti anche lei in consiglio regionale tra le fila di Forza Italia. La pena più alta (4 anni e 2 mesi) è stata inflitta, invece, all’ex capogruppo della Lega al Pirellone, Stefano Galli, che tra le varie voci di spesa aveva richiesto un rimborso di ben 6.180 euro per le spese sostenute per organizzare un banchetto per 103 invitati in occasione del matrimonio della figlia.

La Corte d’Appello di Milano ha inoltre condannato, sempre per peculato, anche due ex assessori dell’allora giunta regionale guidata da Roberto Formigoni: Monica Rizzi (a 2 anni e 1 mesi) e Massimo Buscemi (a 2 anni e 2 mesi). Accolto il patteggiamento proposto da Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto (1 anno, 8 mesi e 20 giorni).

I giudici hanno dichiarato, invece, il non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Stefano Maullu, all’epoca dei fatti anche lui coinvolto nell’inchiesta in qualità di consigliere regionale. Sostanzialmente confermate le condanne per altri 39 imputati, in alcuni casi con pene riviste per intervenuta prescrizione, come nel caso dei rimborsi risalenti al 2008.

Secondo quanto concluse l’inchiesta condotta dalla Procura di Milano, tra il 2008 e il 2012, i 52 politici coinvolti nella rimborsopoli lombarda si sarebbero fatti restituire un totale di circa 3 milioni di euro, in gran parte utilizzati per scopi personali che nulla avevano a che fare con l’attività istituzionale.

Tra le voci di spesa, saltate fuori dopo il sequestro della documentazione presentata al Consiglio regionale lombardo, spiccavano, ad esempio, ricevute per l’acquisto di gratta e vinci, pacchetti di chewing gum, feltrini per le sedie e cartucce da caccia. Oppure lo scontrino della libreria per l’acquisto del libro Mignottocrazia di Paolo Guzzanti, acquistato dalla Minetti, con soldi pubblici. E ancora: cene di lusso e banchetti con decine di invitati, come nel caso del matrimonio della figlia di Galli.