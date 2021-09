Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio e leader di Italia via Matteo, è stato rinviato a giudizio nell’ambito per uno dei filoni dell’indagine Consip. Nei suoi confronti l’accusa è di traffico di influenze illecito. Lo ha deciso il gup del tribunale di Roma.

Insieme a Renzi andranno a processo, per lo stesso reato, anche altri imputati, tra i quali l’ex parlamentare di An, Italo Bocchino, l’imprenditore di Scandicci Carlo Russo e l’imprenditore Alfredo Romeo. Tiziano Renzi è stato, invece, prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio di traffico di influenze. Il processo davanti all’ottava sezione penale del tribunale di Roma è stato fissato per il prossimo 16 novembre.

Nel febbraio del 2020 (leggi l’articolo), sempre nell’ambito dell’inchiesta Consip, il gip aveva disposto ulteriori indagini, entro il termine di tre mesi, sul conto di Renzi. Il gip, accogliendo parzialmente la richiesta di archiviazione della Procura, aveva chiesto infatti di verificare se ci sia stata o meno una attività di mediazione da parte del padre dell’ex premier per commesse ed appalti, in concorso con l’imprenditore Romeo e l’ex parlamentare Bocchino.

“Grande soddisfazione per tre assoluzioni su quattro capi di imputazione. Dopo Genova e Cuneo ora anche Roma. Per l’ein plain aspettiamo con fiducia il dibattimento” ha commentato l’avvocato Federico Bagattini, legale di Tiziano Renzi.

Per quanto riguarda Denis Verdini, anche lui coinvolto nello stesso filone, l’ex senatore è stato condannato dal gup di Roma ad un anno di carcere con l’accusa di turbativa d’asta. La stessa pena è stata inflitta anche all’imprenditore Ezio Bigotti e all’ex parlamentare Ignazio Abrignani. Verdini è stato assolto dall’accusa di concussione così come Bigotti. Per i tre condannati il pm Mario Palazzi aveva chiesto l’assoluzione.