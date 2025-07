Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, conferma senza tentennamenti il pieno sostegno al candidato del campo progressista nelle Marche, Matteo Ricci. Nonostante l’avviso di garanzia notificato all’europarlamentare del PD a pochi giorni dalle elezioni regionali, l’ex premier esclude al momento qualsiasi ipotesi di ritiro dalla corsa elettorale.

“Non ci sono ragioni, allo stato, per chiedere un passo indietro a Ricci. Abbiamo letto e riletto l’avviso di garanzia: non emergono elementi che comprovino una sua consapevole partecipazione ai fatti ipotizzati dalla Procura”, ha dichiarato Conte nel corso di una conferenza stampa a Roma.

L’ex presidente del Consiglio ha poi precisato che “chiedere un passo indietro in queste condizioni sarebbe un brutto precedente. Vorrebbe dire rinunciare a discernere caso per caso, facendo di tutta l’erba un fascio. È giusto, invece, valutare l’onestà di ogni singolo amministratore in modo serio e circostanziato”.

“Apprezzato il comportamento trasparente di Ricci”

Conte ha anche elogiato l’atteggiamento di Ricci, sottolineando come il candidato non abbia attaccato la magistratura e si sia sottoposto senza indugi all’interrogatorio. “Abbiamo apprezzato che Ricci non si sia rifugiato dietro accuse di giustizia a orologeria, come spesso accade, e che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere. È un suo diritto, certo, ma chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere della massima trasparenza”.

Il leader pentastellato ha però chiarito che la posizione del Movimento 5 Stelle è fondata “sugli atti finora noti”: “Se dovessero emergere nuovi elementi – ha aggiunto – ne trarremo le dovute conseguenze. Intanto, nei prossimi giorni ci confronteremo con Ricci per definire alcune misure concrete volte a rafforzare la legalità e l’etica pubblica in Regione”.

Ricci: “Grazie al M5S, ora avanti uniti”

Immediata la replica di Matteo Ricci, che ha ringraziato Conte per il sostegno: “Ho molto apprezzato le sue parole, e condivido pienamente l’impegno a rafforzare in Regione trasparenza, legalità e controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze. Ringrazio il Movimento 5 Stelle – ha aggiunto – ora riprendiamo con forza la campagna elettorale per cambiare le Marche insieme”.