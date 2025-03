Corea del Sud, incriminati "per negligenza professionale" i due piloti di jet da guerra che per errore hanno sganciato otto bombe sui civili

Sono finiti nei guai i due piloti degli aerei da combattimento della Corea del Sud che, circa una settimana fa, hanno sganciato per errore alcune bombe su alcune abitazioni, causando il ferimento di 38 persone. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, un tribunale del paese ha indagato i due piloti con l’accusa di “negligenza professionale“, per aver provocato danni a cose e persone.

Corea del Sud, incriminati “per negligenza professionale” i due piloti di aerei da guerra che per errore hanno sganciato otto bombe sui civili

La decisione di incriminarli è giunta al termine di un’indagine lampo che ha fatto luce sull’incidente, avvenuto durante un’esercitazione a fuoco vivo condotta congiuntamente dalle forze armate della Corea del Sud e degli Stati Uniti. Secondo quanto emerso, i piloti avrebbero avuto almeno tre occasioni per correggere l’errore dopo aver inserito coordinate sbagliate prima del decollo.

L’inchiesta ha stabilito che sono state otto le bombe sganciate per errore nei pressi del poligono di tiro di Pocheon, a circa 40 chilometri dalla capitale Seul.

Il comunicato dopo l’incidente

Subito dopo l’incidente le forze armate di Seul hanno espresso “profondo rammarico per la vicenda che ha causato feriti a cui auguriamo una pronta guarigione”. Un comunicato stampa dell’esercito sudcoreano in cui si comunicava anche l’istituzione di un comitato per indagare sul caso e per adottare “tutte le misure necessarie, incluso il risarcimento dei danni”.