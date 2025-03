Tragedia sfiorata in Corea del Sud dove un caccia dell’aeronautica militare ha sganciato per errore otto bombe, ferendo sette civili

Tragedia sfiorata in Corea del Sud, dove un caccia dell’aeronautica militare ha sganciato per errore 8 bombe al di fuori dell’area di addestramento di Pocheon, a 42 da Seul, durante un ciclo di manovre a “fuoco vivo”, causando il ferimento di 7 civili. Secondo quanto comunicato dalle autorità di Seul, 4 persone hanno riportato ferite gravi e 3 lievi.

L’aeronautica militare sudcoreana, scusandosi per l’incidente e per i gravi danni causati ai civili e ad alcune strutture, ha annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le cause dell’errore.

“Ci rammarichiamo profondamente per la vicenda che ha causato feriti a cui auguriamo una pronta guarigione”, ha precisato una nota, in cui si comunica che è stato istituito un comitato per indagare sul caso e per adottare “tutte le misure necessarie, incluso il risarcimento dei danni”. Sui social sudcoreani sono stati postati immagini e video delle case distrutte e danneggiate. Le esercitazioni militari congiunte ‘Freedom Shield’ tra Corea del Sud e Stati Uniti, una delle più grandi e su vasta scala per tutelare la sicurezza, dovrebbero invece iniziare entro la fine del mese.

L’incidente è avvenuto nel corso di esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud nell’ambito delle risposte alleate alle provocazioni e alle minacce del regime nordcoreano di Kim Jong-un e della Cina di Xi Jinping.