Ma insomma, che cosa ha portato a casa la Meloni dall’incontro con Trump alla Casa Bianca? Solo nuove spese per le armi?

Adele Fazzini

Via email

Gentile lettrice, La Notizia ha ampiamente commentato l’esito dell’incontro, ma qui aggiungo qualche osservazione. “C’e un aggressore e un aggredito” si dice spesso per l’Ucraina. Ebbene, parafrasando, qui c’è “c’è un estorsore e un estorto”. Nel ruolo di estorto c’è il popolo italiano, dal momento che la premier ha promesso un aumento della spesa per l’armamento, che passerà quest’anno dall’1,5 al 2 per cento del Pil (“Non abbiamo parlato di cifre” ha detto la Meloni, come al solito prendendoci per fessi: lo 0,5% vale 8 miliardi di euro). E le armi saranno soprattutto Made in U.S.A. La premier della Garbatella ha anche promesso maggiori acquisti di gas americano e 10 miliardi di investimenti privati italiani in Usa. E Trump cosa ha dato in cambio? Niente. Non ha abbassato i dazi né ha preso impegni. Ha solo detto “quant’è brava la Meloni” (e certo!) e ha accettato l’invito a Roma, dove “forse” incontrerà anche l’Ue (ha detto che ci penserà). Facendo i conti, Meloni porta a casa un invito a cena che ci costa diversi miliardi solo di antipasto. E dire che avrebbe avuto un argomento molto forte da usare. La Cina ha invitato l’Europa a fare muro insieme a Pechino contro le prepotenze americane e questo terrorizza Trump, che ha già preso legnate sui denti dalla Cina e altre ne prenderà. Meloni avrebbe potuto fargli pesare l’appoggio italiano ed europeo nella partita epocale in corso. Ma niente di niente, paghiamo e subiamo. Come si dice in inglese cornuti e mazziati?

Inviate le vostre lettere a: La Notizia – 00195 Roma, via Costantino Morin 34 redazione@lanotiziagiornale.it