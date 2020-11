Coronavirus, Brusaferro: “Le valutazioni del rischio non sono pagelle. Nella cabina di regia non si fa politica. Già dalla prossima settimana possibili miglioramenti negli indicatori”

“Le valutazioni del rischio a livello regionale non sono pagelle, ma strumenti che ci aiutano a navigare. Non sono valutazioni né positive, né negative. Nella cabina di regia non si fa politica: siamo un organo tecnico che si occupa di sanità pubblica”. E’ quanto afferma a Repubblica il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, a proposito delle ultime misure di contenimento dell’epidemia adottate in Italia.

“Già dalla prossima settimana – aggiunge il numero uno dell’Iss – speriamo di vedere miglioramenti negli indicatori dell’epidemia. Se rispettiamo i divieti, potremo ridurre la diffusione del virus e riaprire le attività commerciali”. Alla domanda su come si può fare a rendere i divieti più convincenti, Brusaferro a risposto così: “Ci dev’essere l’impegno di tutti”.

“Chi si occupa di scienza – ha detto ancora Brusaferro – deve rappresentare i dati nella maniera più scientifica possibile, e lo stesso chi ha il compito di comunicarli. Non esistono scorciatoie, non azzereremo l’epidemia finché non avremo il vaccino, ma possiamo arrivare a una nuova normalità di convivenza col Covid. Se ci atteniamo alle prescrizioni, avremo un Natale diverso dall’anno scorso, ma sereno”.