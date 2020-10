Coronavirus, D’Uva (M5S): “Il Paese è più forte di fronte alla pandemia. Abbiamo 34mila unità in più nel personale sanitario e posti letto raddoppiati”

“34mila unità in più nel personale sanitario, posti in terapia intensiva e subintensiva raddoppiati, produzione di 20 milioni di mascherine chirurgiche al giorno. Abbiamo raggiunto la soglia di 160mila tamponi in un giorno e distribuito, finora, più di 1 miliardo di dispositivi di protezione”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il deputato questore M5S Francesco D’Uva. “Queste – aggiunge l’espontente pentastellato – sono le nostre armi, assieme a mascherine, distanziamento di sicurezza e igienizzazione. C’è ancora tanto da fare, ed è giusto che gli stessi cittadini che ogni giorno rispettano le regole si aspettino dalle Istituzioni, da tutte le Istituzioni, una risposta sempre più efficiente. Il nostro Paese però adesso è un Paese diverso e più forte di fronte alla pandemia. Con questa consapevolezza – conclude D’Uva – continuiamo a lottare, ora iniziamo a vedere una luce in fondo al tunnel. Nervi saldi e resistiamo con tenacia e convinzione. Forza!”.