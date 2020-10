Coronavirus, riattivato il Comitato operativo. Primo vertice questa mattina al Dipartimento della Protezione civile. Al momento nessun criticità

E’ stato riattivato questa mattina, con una prima riunione, il Comitato operativo per l’emergenza Coronavirus attivo presso il Dipartimento della Protezione civile con funzioni di comando e coordinamento, come era già avvenuto durante i primi mesi dell’epidemia. Nel corso della riunione è stato fatto il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l’approvvigionamento di materiali. Durante il vertice, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti del Dpc, non sono emerse al momento particolari criticità. All’incontro hanno partecipato, in presenza e in videoconferenza, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli (nella foto), il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, tecnici e assessori in rappresentanza delle varie regioni. Il prossimo incontro dovrebbe tenersi venerdì prossimo.