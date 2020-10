Coronavirus, Speranza: “Nessuna decisione è stata assunta. C’è un problema serio. Il virus continua a circolare e dobbiamo di nuovo avere la forza di piegare la curva”

“Nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Leggo un’abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le re Regioni”. E’ quanto ha detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza, a proposito della situazione dei contagi da Coronavirus. “Non inseguiamo le indiscrezioni – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -. C’è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo ma ci sono istituzioni, scienziati che stanno lavorando. Facciamo le cose per bene”.

“Il virus continua a circolare – ha aggiunto Speranza – i numeri crescono e ci aspettano ancora giorni che non sono semplici. Avremmo bisogno di recuperare quel grande spirito di unità, di determinazione, di coesione che ci ha accompagnato nei giorni più drammatici e ci ha consentito di piegare questa curva”.

“Tra febbraio, marzo e aprile – ha detto ancora il ministro della Salute -, l’Italia ha dimostrato di essere un grande Paese. L’Italia non il Governo. Dobbiamo ripartire da là, abbiamo le forze e le energie per farlo. Dobbiamo di nuovo avere la forza di piegare questa curva che preoccupa”.