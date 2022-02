Corrado Formigli: moglie, figli, laurea e orientamento politico

Chi è Corrado Formigli: giornalista ed inviato prima, poi la sua carriera si è sviluppata in pianta stabile in televisione alla guida di programmi e talk show come Piazzapulita.

Chi è Corrado Formigli

Corrado Formigli è nato Napoli nel 1968. Dopo l’inizio di carriera da giornalista a Firenze alla fine degli anni ottanta, si trasferisce a Londra dove inizia a lavorare come corrispondente per Il Manifesto mentre studiava Giurisprudenza. Dopo un anno da corrispondente, viene chiamato alla redazione romana del quotidiano per occuparsi di politica e spettacoli. Nel 1994 approda in Rai per Tempo reale.

Nella sua carriera ha lavorato per Sky Tg24 così come con Santoro in Annozero. Dal 1996 al 1999 Formigli è assunto a Mediaset come inviato delle trasmissioni Moby Dick e Moby’s. Inoltre, ha collaborato con diverse testate come la BBC Radio e il SOLO 24ORE. Poi da inviato e giornalista, è passato a conduttore. Dal 2011 Formigli è autore e conduttore, su LA7, del talk show politico Piazzapulita. Nel 2014 è il primo giornalista italiano a entrare a Kobanê, in Siria, e documentare per Piazzapulita l’assedio dell’ISIS.

Corrado Formigli: moglie e figli

Il conduttore è sposato con Stella Prudente e insieme hanno due figlie: Viola nata nel 2009 e Sofia nata nel 2001. Formigli tiene molto alla sua privacy così non condivide mai foto della sua famiglia sui social. Anche la moglie è giornalista e apprendista blogger, scrive per l’Internazionale.

Laurea e orientamento politico

Si è laureato in Giurisprudenza a Firenze. Nonostante sia al timone del talk show Piazzapulita che tratta di politica, Formigli non è dalla parte di nessun partito politico.