Corruzione, arrestato l’assessore comunale di Venezia Boraso. Indagato anche il sindaco Brugnaro

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è indagato nell’ambito dell’indagine che oggi ha portato all’arresto anche dell’assessore comunale alla Mobilità, Renato Boraso. Con Brugnaro sono indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del Comune e il vicecapo di gabinetto.

L’indagine su Brugnaro riguarda le trattative di vendita all’imprenditore Chiat Kong Ching, di Singapore, dell’area dei “Pili”, zona che affaccia sulla laguna di Venezia. In particolare gli accertamenti riguardano il blind trust che gestisce il patrimonio di Brugnaro.

Venezia, arrestato l’assessore Boraso

Per quanto riguarda Boraso, la sua abitazione è stata sottoposta a perquisizione. In totale nell’inchiesta sono coinvolte 18 persone a vario titolo. Le misure cautelari eseguite sono state una decina. All’assessore Boraso vengono contestati i reati di corruzione, riciclaggio e falsa fatturazione. L’indagine è nata nel 2021 dopo un esposto sull’uso di alcuni terreni della periferia di Venezia.

Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, spiega che si è iniziato con le intercettazioni per poi “passare ai riscontri documentali grazie all’attività della Guardia di finanza, alla quale è stata affidata l’indagine. Stamane con ordinanza del Gip abbiamo dato il via alle misure cautelari e alle perquisizioni in abitazioni ed uffici perché eravamo a conoscenza, attraverso le intercettazioni, che Boraso stava distruggendo i documenti”.

Le ordinanza di custodia cautelare in carcere sono due, mentre sette sono agli arresti domiciliari. In carcere, oltre a Boraso, è finito un imprenditore edile.