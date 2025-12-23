Nel biennio 2022-2023 le segnalazioni di frodi o irregolarità legate ai finanziamenti europei destinati all’agricoltura e allo sviluppo rurale in Italia sono state 1.433, per un valore complessivo di 137,6 milioni di euro. È uno dei dati più rilevanti che emergono dall’analisi della Corte dei conti sullo stato della prevenzione e del contrasto agli illeciti nella gestione della Politica agricola comune, approvata con la Delibera n. 15/2025 dalla Sezione affari europei e internazionali.

Il quadro tracciato dalla magistratura contabile si completa con le 230 sentenze di condanna emesse tra il 2020 e il 2023, che hanno disposto la restituzione di 34,6 milioni di euro, e con le 117 indagini aperte dalla Procura europea (Eppo), come segnalato nel report annuale 2024. Le fattispecie più ricorrenti riguardano falsificazioni documentali, false dichiarazioni sulla disponibilità dei terreni, carenza dei requisiti soggettivi, mancata realizzazione delle opere finanziate e rendicontazioni non veritiere.

Frodi sui fondi Ue all’agricoltura: i dati della Corte dei conti 2022-2023

Accanto ai profili critici, la Corte dei conti registra un rafforzamento degli strumenti di controllo, anche grazie all’uso crescente di tecnologie avanzate e sistemi informatici integrati, inclusi strumenti satellitari. Innovazioni che hanno inciso in modo significativo sulle attività di verifica e sulle misure di coordinamento adottate negli ultimi due anni.

Non mancano, tuttavia, le raccomandazioni. La Corte sollecita le amministrazioni competenti a costruire una vera rete di sistema, puntando sullo scambio strutturato dei dati, sul potenziamento delle banche dati uniche, sulla standardizzazione delle procedure e su una formazione comune del personale coinvolto. Sul fronte tecnologico, l’invito è a rafforzare l’interoperabilità dei sistemi e una governance dei dati capace di integrare tecnologia, processi e risorse umane, per rendere più efficace la tutela delle risorse europee.