Cosa mi lasci di te: trama e cast del film basato su una storia vera

Cosa mi lasci di te: trama e cast del film tratto dal libro autobiografico che racconta la storia del cantante Jeremy Camp. Il film è un prodotto della piattaforma streaming Amazon Prime Video. Mercoledì 9 febbraio è in prima serata su Rai 1.

Cosa mi lasci di te (I Still Believe) è un film del 2020 prodotto da AmazonVideo e diretto da Andrew e Jon Erwin, che si basa sul libro autobiografico dal titolo omonimo che racconta la storia del cantante Jeremy Camp e dell’incontro con la sua prima moglie Melissa.

Jeremy Camp è un giovane musicista americano che cerca di affermarsi come cantante. Partito per frequentare un college cattolico incontra Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning, una ragazza al primo anno come lui. Tra i due scoppia l’amore a prima vista ed insieme condividono la passione per la musica. Il ragazzo sta iniziando infatti a farsi strada nella musica ed il loro sentimento cresce sempre più fino a che la ragazza non si ammala di un male incurabile. Jeremy tra alti e bassi troverà la forza di affrontare questo dolore immane grazie alla sua fede, che verrà spesso messa in dubbio ma che lo accompagnerà fino a che, dopo il matrimonio, Melissa non si spegnerà per sempre.

Cosa mi lasci di te: cast

Gli attori principali ovviamente sono due. Impersonano il cantante e la moglie: entrambi trascinano la storia e il loro incontro arricchisce la trama.

Keneti James Fitzgerald Apa è un attore e musicista neozelandese. A proposito di Cosa mi lasci di te il 24enne ha detto: “È stata davvero la storia d’amore a spingermi verso questo progetto. Il loro amore è seriamente messo alla prova in questo film, cosa che ti fa capire quanto sia davvero prezioso. Dopo aver visto l’amore tra Jeremy e Melissa , spero che le persone possano sedersi lì e pensare: wow, spero di potermi innamorare in quel modo un giorno. L’amore tra loro è d’ispirazione”.

Nel ruolo di Melissa c'è Britt Robertson. A Best Movie l'attrice ha raccontato della presenza di Jeremy Camp sul set. "Io ho chiesto soprattutto che musica piacesse a Melissa. L'importante per me era cogliere il suo spirito, più che i dettagli. Volgendo lo sguardo indietro, ai giorni delle riprese, ho proprio l'impressione di aver fatto parte di quella famiglia".

Film basato su una storia vera

Il film è tratto dal libro autobiografico che racconta la storia d’amore del cantante e musicista Jeremy Camp. Al centro del film e quindi della vita del cantante non c’è solo una splendida storia d’amore ma anche un racconto struggente della sua vita personale e del suo rapporto con Melissa.

Nel febbraio del 2001, quando aveva solo 21 anni, Melissa purtroppo morì lasciando un grande vuoto nel cuore del suo Jeremy. A sorreggerlo in tutte queste sue difficoltà derivanti dal pesante lutto saranno dunque la fede e l’amore per l’arte. Da questa esperienza molto dolorosa, infatti, scriverà il brano I Still Believe, uno dei brani più celebri della sua carriera e colonna sonora del film che ha dato poi origine anche al libro autobiografico.