Costantino della Gherardesca, tutto su Baru, il fidanzato, la moglie, il patrimonio e la vita privata

Costantino della Gherardesca è discendente di una ricca famiglia italiana ed è il conduttore dal 2013 del programma televisivo di Pechino Express.

Costantino della Gherardesca: vita privata

Costantino, all’anagrafe Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, è nato il 29 gennaio 1977. Molto popolare perché è nel mondo dello spettacolo come conduttore ma anche come opinionista. Diverse le sue partecipazioni in programmi televisivi. Nel 2012 è stato concorrente di Pechino Express arrivando terzo insieme a Barù. Dal 2013 conduce il programma televisivi di Pechino Express.

Laureato in filosofia al King’s College London, è entrato nel mondo dello spettacolo a inizio degli anni 2000. Ha iniziato a collaborare prima di entrare nel mondo dello spettacolo con Dagospia e L’Indipendente.

Costantino della Gherardesca: tutto su Barù

Nel 2012 è stato uno dei concorrenti di «Pechino Express», arrivando terzo classificato insieme a Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nobile e nipote di Costantino.

Discende da una delle famiglie più nobili e ricche d’Italia. Da giovane ha studiato in un collegio svizzero, fino a quando nel 1995 si trasferisce insieme a sua mamma e sorella a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California.

Barù ha anche tanti hobby, tra cui la lotta libera e il football. Grazie ad una borsa di diploma guadagnata tramite lo sport, il ragazzo riesce a laurearsi in storia all’Università di San Diego.

Subito dopo, inizia a viaggiare e in Argentina si innamora del vino e, soprattutto, dell’enologia. Quando torna in Italia, lavora nel Chianti senese, ma la voglia di viaggiare persiste e dopo poco si sposta in Australia e si impegna nella cantina Torbreck.

Costantino della Gherardesca: fidanzato

Non si sa è se è single o impegnato. Si sa che è dichiaratamente gay e in merito a un suo fidanzamento, ha commentato così in un’intervista: “Sentimentale zero. Innamorato? Forse una volta, un annetto ma brevemente…”. Poi aggiunse: “Non me lo posso permettere! Io voglio un giorno andare in pensione, lavoro per mettere dei soldi da parte e andare a vivere in paesi come l’India e lasciare il mondo della Tv il prima possibile”. E ancora: «Troverò un compagno per le apparenze perché ormai anche i poveri gay si sentono in obbligo di avere un compagno”.

La moglie

Non è sposato e non ha una moglie visto che il conduttore è dichiaratamente gay.

Il patrimonio

Figlio di Costanza della Gherardesca e Alvin Verecondi Scortecci, discende dalla famiglia nobiliare toscana. Tra i suoi antenati ci sarebbe il Conte Ugolino reso noto dalla Commedia di Dante Alighieri. Dunque, sicuramente il suo patrimonio si base sulla ricchezza di famiglia e sui guadagni televisivi che a Pechino Express come conduttore dovrebbero superare i 10.000 euro a puntata.