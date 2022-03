Pechino Express 2022: dove vederlo, quando esce e quante puntate? Il cast e il percorso

Pechino Express 2022: è tutto pronto per la nona attesissima edizione del reality show itinerante che vedrà sfidarsi dieci coppie in giro per il mondo. Ecco tutti i dettagli e le novità sulla trasmissione.

Pechino Express 2022: dove vederlo, quando esce e quante puntate?

Il primo appuntamento con Pechino Express 2022 debutterà ufficialmente il prossimo giovedì 10 marzo su Sky e andrà in onda alle ore 21:00 circa. Anche per la nona edizione del reality itinerante, il conduttore sarà Costantino Della Gherardesca.

Al momento, non è ancora stato rivelato quale sarà il numero esatto delle puntate che comporranno la nuova edizione del format ma è stato confermato che ogni appuntamento si contraddistinguerà con incredibili sfide e si concluderà con l’eliminazione di una coppia di concorrenti dalla gara.

Per quanto riguarda le regole, invece, queste dovrebbero essere le stesse che i telespettatori hanno già avuto modo di imparare in occasione delle scorse edizioni dello show. I fan di Pechino Express, infatti, ritroveranno la prova di immunità e di svantaggio, il libro rosso, le stelle, il traguardo di immunità o vantaggio o, ancora, le famigerate buste nera e dorata.

Il percorso del reality show itinerante

Il viaggio dei concorrenti in gara, che potranno fare affidamento soltanto su un budget di un euro al giorno, si dipanerà tra l’Europa e il Medio Oriente e attraverserà quattro Stati. Le coppie, infatti, partiranno dalla Turchia per poi dirigersi in Uzbekistan, in Giordania e, infine, negli Emirati Arabi.

L’itinerario previsto per Pechino Express 2022 porterà le coppie in gara a viaggiare a cavallo tra Occidente e Oriente, ripercorrendo l’epoca Ottomana, il misticismo Sufi, i popoli Ittiti, Persiani, Beduini e Mongoli. Si partirà dalla Cappadocia e da Istanbul per arrivare a Samarcanda, attraversare la via della Seta e Petra, in Giordania, per poi approdare a Dubai.

Gli spostamenti lungo il percorso avverranno non solo attraverso l’autostop ma utilizzando anche dromedari per attraversare il deserto. I concorrenti, inoltre, avranno anche modo di salire su treni, trattori e barche ma sono previsti anche molti tratti dall’itinerario da compiere a piedi.

Il cast di Pechino Express 2022: le dieci coppie in gara

In relazione al cast di Pechino Express 2022, le coppie in gara nella nona edizione del reality sono: