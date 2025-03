Crisi immobiliare, continuano a crescere i prezzi: le abitazioni in Italia sempre più care

I prezzi delle case continuano a salire. Il 2024 per il mercato immobiliare si conferma un anno con nuovi rialzi per i costi delle abitazioni. Nel quarto trimestre dello scorso anno, secondo quanto certifica l’Istat, i prezzi delle abitazioni sono saliti del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre si registra un’accelerazione del 3,8% rispetto al terzo trimestre.

Questi dati risentono soprattutto della crescita dei prezzi delle case nuove: in questo caso la salita dei costi è del 9,4%, mentre per quelle già esistenti l’aumento è più contenuto ma comunque elevato (+3,4%). Su base congiunturale si registra invece un aumento dello 0,7% sul terzo trimestre del 2024. Per quanto riguarda tutto l’anno, invece, i prezzi delle abitazioni sono saliti nel 2024 del 3,2% rispetto all’anno precedente (dopo il +1,3% del 2023).

Mercato immobiliare, salgono i prezzi delle abitazioni

L’Istat sottolinea che l’aumento dei prezzi si registra in un contesto di crescita dei volumi di compravendita: la variazione tendenziale nel quarto trimestre del 2024 è del +7,6% per il settore residenziale. Su base congiunturale salgono i costi delle nuove abitazioni (+4%) e scendono per quelle già esistenti (-0,1%).

Rispetto alla media del 2010, comunque, lo scorso anno i prezzi hanno registrato un netto calo (-5,4%) dovuto soprattutto alla discesa dei prezzi delle abitazioni esistenti (-15%) mentre sono aumentati del 30,1% per gli acquisti di case nuove. Il tasso di variazione acquisito per il 2025 è pari al +1,7%, con un incremento maggiore (+5,3%) per le abitazioni nuove.

Come sono cambiati i costi delle abitazioni: le variazioni a Roma e Milano

Nel quarto trimestre del 2024 i prezzi delle case sono aumentati in tutte le zone geografiche. La crescita è stata maggiore nel Nord-Est (+4,9%) e nel Sud e Isole (+5,1%), mentre è stata leggermente più contenuta nel Nord-Ovest (+4,3%) e nel Centro (+3,8%).

Per quanto riguarda le singole città, l’aumento non è troppo elevato ed è in flessione rispetto al trend precedente. A Milano, per esempio, i prezzi aumentano del 3,8% contro il +7% del trimestre precedente. A Roma la crescita è stata del 3,5% contro il 4,4% dei tre mesi precedenti. A Torino invece i costi sono saliti del 2,5%, ma nel trimestre precedente erano in calo.