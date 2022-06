Cristiano Malgioglio: età, dove vive, carriera, moglie, compagno, figli

Chi è Cristiano Malgioglio, il cantante e paroliere noto per essere uno dei più eccentrici personaggi televisivi del mondo dello spettacolo italiano?

Cristiano Malgioglio: età, dove vive e carriera

Cristiano Malgioglio è nato il 25 aprile 1945 a Ramacca, in provincia di Catania, e ha 77 anni. Dopo aver conseguito il diploma, si è trasferito a Genova per cominciare a lavorare nelle Poste. Successivamente, tuttavia, è entrato a far parte del mondo dello spettacolo diventando non solo un eclettico personaggio televisivo ma anche cantante e paroliere, intrattenendo collaborazioni artistiche con cantautori di rilevanza internazionale.

Nel corso della sua carriera, ha scritto brani per Mina, Adriano Celentano, Iva Zanichi, Franco Califano, Rita Pavone e tanti altri ancora. A Genova, poi, ha avuto la possibilità di conoscere cantautori come Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè e Gino Paoli.

Il suo esordio come autore è avvenuto nel 1972 con Amo di Donatella Moretti. Da cantante, invece, ha pubblicato 28 album in studio. Da autore, poi, ha vinto insieme a Italo Ianne il Festival di Sanremo nel 1974 con Ciao cara come stai?, brano cantato da Iva Zanicchi.

Negli ultimi anni, oltre che per la musica, ha fatto conoscere al grande pubblico la sua personalità facendo parte di salotti televisivi e di reality show come Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi. Inoltre, ha preso parte a Grand Hotel Chiambretti, Quelli che il calcio mentre nel 2021 è stato giudice di Tale e quale show.

Moglie, compagno e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Malgioglio non ha una moglie ma è padre adottivo di tre ragazzi cubani:Omara, William e Ricardo.

Cristiano Malgioglio, inoltre, ha avuto una lunga relazione durata oltre 10 anni con un 35enne originario di Dublino. La storia si è conclusa nel 2020. Tempo dopo, si è legato a un 38enne turco ma, come raccontato nel 2021, la liaison è rapidamente naufragata.

A questo proposito, ha detto: “La mia storia d’amore con il mio fidanzato turco è finita. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti”.

Attualmente, il cantante risiede a Milano.