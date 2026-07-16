Questa mattina una parte importante del Tribunale di Bolzano, un edificio risalente al Ventennio fascista, è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell’immobile, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che, secondo quanto riportato dall’ANSA, si sono trovati davanti a uno scenario da film horror: “Quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto che tutta la parte centrale del Tribunale di Bolzano, praticamente tutta la parte delle aule, era crollata dall’ultimo piano fino al piano terreno. Non abbiamo rilevato sospetti per un’esplosione”.

“Sul posto c’era l’impresa di pulizia. Diversi operatori erano già usciti, ma all’appello mancava una persona. Alla fine, tramite telefono, siamo riusciti a contattarla: era ancora all’interno e l’abbiamo guidata verso un’uscita sicura dell’edificio”, ha spiegato Christian Auer, ispettore antincendio capo del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano.

Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano durante i lavori. I Vigili del Fuoco: “All’inizio abbiamo pensato a un attentato”

“Appena arrivato sul posto ho pensato subito che potessero esserci delle persone all’interno e che la situazione fosse molto complicata, perché l’edificio era ancora pericolante. Poi, per fortuna, un addetto dell’impresa di pulizia mi ha detto che erano quasi tutti fuori e che stavano rintracciando l’ultima persona rimasta”, ha aggiunto.

Lo stesso Auer ha ammesso che “inizialmente ho pensato potesse trattarsi di una bomba, di un attentato. Poi, dopo le prime verifiche, abbiamo capito che si trattava di un crollo”.

“Al momento del crollo all’interno del Palazzo di Giustizia erano presenti soltanto tre persone, tutte addette alle pulizie. Solo una ha riportato lievi graffi, ma possiamo parlare di un miracolo: poteva trasformarsi in una tragedia”, ha dichiarato all’ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.

“A cedere sono stati i pilastri portanti nell’area interessata dai lavori di ristrutturazione”, ha concluso la presidente.