Via libera del Comitato tecnico scientifico all’apertura delle discoteche in zona bianca. E’ questa, secondo quanto riferisce l’Ansa citando fonti del Cts, l’indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato una data per la riapertura: dovrà essere l’esecutivo ad indicarla.

Il Cts ha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare nelle discoteche solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati.

“Le discoteche riapriranno ma con alcuni criteri” ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore dello stesso Cts, Franco Locatelli. “Stabilire una data per la riapertura delle discoteche spetta alla politica – ha aggiunto Locatelli – posso dire che uno dei criteri suggeriti è quello del ‘green certificate'”. Il Cts non si è dunque espresso su una data per la riapertura delle discoteche. Deciderà quindi il governo e sono due le opzioni più probabili: o il 3 o il 10 luglio.

“Mi auguro che le discoteche possano riaprire gradualmente entro i primi 10 giorni di luglio, oggi il tema viene discusso dal Cts” ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, incontrando i giornalisti all’esterno del punto vaccinale allestito al PalaPrometeo di Ancona. “Credo che sia giusto dare ai gestori una data certa per la ripartenza – ha aggiunto -, in questo senso la politica si assuma la responsabilità. Sulle discoteche non dobbiamo fare l’errore di pensarle solo come luoghi di divertimento, perché sono delle vere e proprie aziende. E’ un comparto che conta 3mila locali, 100mila addetti e 2 miliardi di fatturato”.