Da Insegno a Porro: ecco i nuovi volti di TeleMeloni

Da Pino Insegno a L’Eredità fino a Nicola Porro che si starebbe provando a strappare alla concorrenza di Mediaset per una prima serata di approfondimento per far ripartire Rai2. E poi, ancora, Monica Setta, Laura Tecce, Nunzia De Girolamo.

Ad Agorà può arrivare Manuela Moreno. Al Tg2Post spazio a Incoronata Boccia. Il pomeriggio affidato a Monica Setta

Sono questi i volti su cui si vorrebbe puntare per far ripartire – così dicono – Viale Mazzini a trazione meloniana. Oramai è solo questione di giorni. Il copione è già scritto: dopo la nomina di Roberto Sergio (nella foto) amministratoree delegato, questi a sua volta nominerà direttore generale Giampaolo Rossi.

A questo punto via alle nomine dei direttori di genere con Marcello Ciannamea (prima time), Angelo Mellone (daytime) e Paolo Corsini (approfondimento) in pole. E via poi anche ai cambi di direzione per le testate (con Gian Marco Chiocci, Antonio Preziosi e Mario Orfeo a Tgi1, Tg2 e Tg3).

A quel punto si potrà procedere con i nuovi programmi. A entrare nel risiko dovrebbe essere anche il biografo di Matteo Salvini, Roberto Poletti, che dovrebbe tornare a UnoMattina. A quel punto Massimiliano Ossini potrebbe mantenere Linea Bianca ma riuscire a conquistare programmi (meritati, a dirla tutta) in prima serata.

Altra partita centrale dovrebbe essere quella di Agorà: probabilmente la conduzione sarà affidata a Manuela Moreno che lascerà invece Tg2Post a Incoronata Boccia, giornalista molto apprezzata dallo stesso Rossi. Amadeus sarà ridimensionato. E sarà, manco a dirlo, la sua ultima conduzione a Sanremo.