Dal governo un’altra spinta ai contanti: il Pos potrà essere usato per prelevare e pagare in banconote

La lotta al Pos per favorire i contanti. La strategia del governo guidato da Giorgia Meloni sul tema dei pagamenti non cambia, tanto che l’ultima manovra inserisce una nuova norma per favorire proprio il prelievo dei contanti nei negozi.

Il governo punta a introdurre il prelievo direttamente dal Pos all’interno degli esercizi commerciali. Un’idea che servirebbe, secondo l’esecutivo, ad aiutare chi nelle aree interne e nei piccoli comuni ha a disposizione sempre meno sportelli bancomat.

L’obiettivo, chiaro, è quello di spingere l’uso dei contanti. La norma è inserita nell’ultima versione della manovra, inviata al Senato con una errata corrige arrivata un giorno dopo l’invio formale del testo.

Il Pos per prelevare contanti: l’ultima mossa del governo

Il governo, con un ritocco anche alle norme antiriciclaggio, vuole quindi facilitare l’uso del contante consentendo il prelievo con Pos in negozio. L’idea è quella di favorire le convenzioni negli esercizi commerciali sul territorio, quindi dalle farmacie ai supermercati, dai tabacchi alle edicole, tutti negozi per cui si registra un “interesse”. Che oggi sarebbe ostacolato dalle normative antiriciclaggio.

I controlli, infatti, scatteranno solamente sopra i 250 euro. Così si punta a fronteggiare la scomparsa degli sportelli tradizionali, come spiegato nella relazione illustrativa. E il vantaggio, secondo il governo, andrebbe a vantaggio anche degli esercenti.

Questo perché distribuendo i contanti avrebbero una “riduzione delle giacenze” e dei “rischi per la sicurezza”, avendo meno liquidità in negozio. Praticamente il motivo per cui si ritengono i pagamenti elettronici più convenienti rispetto al contante. Insomma, il solito cortocircuito del governo su Pos e contanti.