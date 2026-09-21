Dall'AI Act al PPWR: alla Camera si è tenuta la conferenza "Italia ad Impatto - Regolamenti e scenari" promossa dal Comitato Scientifico Benefit di Custom Flexo

Presso la Sala stampa della Camera dei deputati si è tenuta l’attesa conferenza intitolata “Italia ad Impatto – Regolamenti e scenari”, promossa dal Comitato Scientifico Benefit di Custom Flexo. Un’iniziativa volta a favorire un confronto tra istituzioni, mondo industriale, innovazione, formazione, previdenza e management sulle nuove normative europee e sulle loro ricadute concrete sul sistema produttivo italiano.

La conferenza ha avuto come fulcro il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), l’AI Act e i nuovi quadri regolatori che stanno trasformando gli ecosistemi industriali e dell’innovazione. Temi che sono stati affrontati con particolare attenzione al rapporto tra regolamentazione, sostenibilità, innovazione e competitività.

Al confronto hanno preso parte i deputati Nicola Carè, da tempo impegnato nel dialogo con il mondo imprenditoriale, ed Erica Mazzetti, componente della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera. Oltre a loro sono intervenuti Carlo Furgiuele, presidente di Custom Flexo e docente del Politecnico di Torino; Alessandro Sciolari, direttore scientifico di Assoknowledge–Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici; e Mario Mariani, board member di Custom Flexo Srl SB e manager internazionale nel settore EdTech.

Sono inoltre intervenuti Pamela Tiripicchio, attuaria e componente dei Cda di EPAP, Agrifondo e Multifond; Paolo Furno, dirigente della Regione Piemonte; e Andrea Celli, Country Leader Italy & Automation Partnerships Europe di Masimo.

Nel corso dell’incontro, secondo quanto si apprende, sono stati individuati strumenti e strategie in grado di accompagnare le imprese nell’applicazione delle nuove regole, trasformando gli obblighi normativi in opportunità di innovazione, sostenibilità e crescita competitiva.