Pioggia intensa a Tokyo, la città si prepara al tifone Dujuan

Tokyo, 21 set. (askanews) – Pioggia battente a Tokyo mentre il Giappone si prepara all’arrivo del tifone Dujuan che si sta avvicinando alle zone costiere e secondo l’Agenzia meteorologica nazionale colpirà diverse città, tra cui la capitale.Si prevedono precipitazione intense e venti forti, il tifone, dicono gli esperti, potrebbe acquistare potenza ancora prima di toccare terra. Dujuan ha attraversato l’arcipelago di Izu, nel Sud del Giappone, e continua a dirigersi verso Nord-Est, al momento le raffiche di vento arrivano fino a 194 km/h. Anche se il centro della tempesta rimarrà al largo, i venti, sostengono i meteorologi colpiranno la costa orientale di Honshu e raggiungeranno circa 75 km/h nel centro di Tokyo. Si prevedono inoltre precipitazioni fino a 250 mm di pioggia nella regione del Kanto.La prima ministro Sanae Takaichi ha ritardato il suo viaggio negli Stati Uniti per monitorare gli effetti del tifone, riferiscono i media locali. La premier avrebbe dovuto recarsi a New York per incontrare il presidente Donald Trump e parlare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo volo è stato posticipato.