Carta Dedicata a Te 2026: 500 euro, requisiti e quando arriva

La data che oltre un milione di famiglie sta aspettando è in autunno: la prima erogazione della Carta Dedicata a Te 2026 arriverà a ottobre, come stabilito dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026. L’importo è quello ormai noto, ossia 500 euro a nucleo familiare, ma intorno alla carta restano parecchi dubbi: chi la riceve, chi resta fuori, se bisogna fare domanda, se ci saranno ricariche extra. Li chiariamo tutti, uno per volta, nell’ordine in cui li cerca chi googla.

Carta Dedicata a Te: quando arriva la prima erogazione

Il decreto interministeriale del 24 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2026, fissa la prima erogazione a ottobre 2026.

Attenzione però: non esiste un giorno unico valido per tutti i beneficiari. Le tempistiche reali dipendono da Inps e Comuni, che gestiscono elenchi e consegne territorio per territorio. C’è invece una scadenza certa, messa nero su bianco: il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.

Quanto vale e perché l’importo può crescere

La Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato la misura con 500 milioni di euro per il 2026 e altrettanti per il 2027. Per effetto di ciò l’importo è confermato in 500 euro per nucleo familiare per l’annualità 2026. La misura prevede inoltre una seconda quota per il 2027, anch’essa pari a 500 euro, salvo eventuale rideterminazione in base alle risorse disponibili.

Carta Dedicata a Te: requisiti e graduatoria, chi ha diritto

Il requisito principale è economico: l’Isee ordinario (l’indicatore che fotografa la situazione economica della famiglia) non deve superare i 15mila euro. In più, tutti i componenti del nucleo devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe della popolazione residente.

Ma avere l’Isee in regola non basta. Esiste una graduatoria di priorità, cioè una fila ordinata in base alla composizione della famiglia. Hanno precedenza:

i nuclei di almeno tre persone con un componente nato entro il 31 dicembre 2012, partendo da chi ha l’Isee più basso;

i nuclei di almeno tre componenti con una persona nata entro il 31 dicembre 2008;

infine gli altri nuclei con almeno tre componenti, in base all’Isee crescente, dal più basso al più alto.

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi al 3 agosto 2026. Per le incompatibilità con altre prestazioni, il decreto fa invece riferimento alla data della sua entrata in vigore.

Carta Dedicata a Te: esclusi, chi resta fuori

Qui cascano molti nuclei. Sono esclusi quelli in cui anche un solo componente percepisce l’Assegno di Inclusione o un’altra misura di sostegno al reddito. Rientrano nel divieto anche altre forme di integrazione salariale e i sostegni per la disoccupazione involontaria erogati dallo Stato.

Il senso della regola è semplice: la carta è riservata a chi resta fuori dagli altri canali di aiuto pubblico. Meglio saperlo prima, per evitare attese inutili allo sportello.

Come si riceve: nessuna domanda da presentare

Nessuno deve presentare domanda online all’Inps. L’assegnazione avviene automaticamente, attraverso la graduatoria: l’Inps trasmette ai Comuni gli elenchi dei beneficiari individuati d’ufficio.

Le carte si ritirano presso gli uffici postali, previa prenotazione. Chi era già beneficiario e viene nuovamente inserito negli elenchi potrà ricevere l’accredito sulla carta già in suo possesso; i nuovi beneficiari dovranno invece ritirare la carta presso un ufficio postale.

Quante carte ci sono: i numeri del 2026

Per il 2026 il numero complessivo di carte disponibili è fissato a 1.177.597, circa 20mila in più rispetto all’anno precedente. Non è un dettaglio burocratico: con una platea chiusa, è la graduatoria a decidere chi entra e chi resta fuori, a parità di Isee.

FAQ: le domande più frequenti sulla Carta Dedicata a Te 2026

Quando arriva la Carta Dedicata a Te 2026?

La prima erogazione è prevista a partire da ottobre 2026. Non c’è un giorno unico per tutti: le tempistiche dipendono dalle procedure di INPS, Comuni e Poste. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.

Devo presentare domanda per ricevere i 500 euro?

No. L’assegnazione è automatica, tramite graduatoria: l’Inps invia ai Comuni gli elenchi dei beneficiari. Le carte si ritirano in ufficio postale secondo le modalità comunicate; chi era già beneficiario negli anni scorsi, se nuovamente inserito negli elenchi, riceverà l’accredito sulla Postepay già in suo possesso.

Chi è escluso dalla Carta Dedicata a Te 2026?

I nuclei in cui anche un solo componente percepisce l’Assegno di Inclusione o altre misure di sostegno al reddito, incluse altre forme di integrazione salariale o i sostegni per disoccupazione involontaria erogati dallo Stato.

Ci sarà una ricarica benzina o una seconda ricarica?

Per il 2026 non è prevista una quota aggiuntiva per il carburante e la Carta può essere utilizzata per l’acquisto dei beni alimentari ammessi. Non è prevista una seconda ricarica extra nel corso del 2026. È però già prevista una seconda quota della misura per il 2027, pari a 500 euro salvo eventuale rideterminazione.