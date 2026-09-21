Trump annuncia accordo su Groenlandia: “Controllo sulla sicurezza”

Milano, 19 set. (askanews) – Donald Trump ha annunciato che gli Usa hanno raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che assicura al governo Usa “il controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre esigenze in Groenlandia”. Una intesa che arriva dopo mesi di tensioni per le minacce di Trump di annettere con la forza il territorio.Secondo quanto scritto dal presidente su Truth, l’accordo risponde “pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni” e avrà una durata infinita. Per il primo ministro del governo autonomo della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, l’accordo “rispetta i confini e la sovranità del Regno” e anche la premier danese Mette Frederiksen definisce l’intesa positiva per la sicurezza nell’Artico.I danesi sull’argomento esprimono perplessità. “Sinceramente, non credo che l’accordo sia granché. Non penso che fare affari con Donald Trump sia particolarmente popolare al momento, e non è che condividiamo molti dei suoi valori o delle sue opinioni”, dice quest’uomo.”Spero davvero che tutti ne traggano beneficio – aggiunge una studentessa – soprattutto la Groenlandia, ma anche la Danimarca; conoscendo Trump, potrebbe benissimo darsi che alla fine sia lui a trarne il maggior vantaggio.”