Carta Dedicata a te, arriva la prima scadenza: cosa bisogna fare entro il 16 dicembre per non perdere i 500 euro

Arriva la prima, fondamentale, scadenza per la carta Dedicata a te. Il beneficio da 500 euro, utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, ha infatti una scadenza da rispettare e che scatta proprio oggi, 16 dicembre. Entro questa data è necessario spendere almeno un euro, altrimenti si perde tutto il fondo presente sulla carta. Poi le somme accreditate devono essere spese completamente entro il 28 febbraio 2026.

La carta, creata per sostenere le famiglie più in difficoltà, è rivolta ai nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro che non ricevano altri sussidi pubblici. Quest’anno sono 1.157.179 le famiglie beneficiarie: il 30% sono nuovi aderenti, il 70% ha già ricevuto la carta in passato (siamo al terzo anno).

Cosa si può comprare con la carta Dedicata a te

Con i fondi accreditati sulla carta Dedicata a te è possibile acquistare carne di varie specie, pesce fresco, conserve, latte, derivati, uova, olio d’oliva e di semi, prodotti da forno come pane e pizza, ortaggi, frutta, legumi, miele, zucchero, cacao, cioccolato, bevande, alimenti per l’infanzia. Esclusi invece gli alcolici.

Lo scorso anno la carta è stata utilizzata nel 76,2% dei casi per acquistare prodotti alimentari nella Grande distribuzione organizzata e nel 10% per i prodotti alimentari in altri negozi, minimarket e mercati. Il resto è stato speso in discount, macellerie, forni e latterie.

Gli sconti aggiuntivi

Con la carta Dedicata a te è inoltre prevista l’applicazione di uno sconto aggiuntivo del 15% che si aggiunge a quelli già praticati in tanti supermercati che aderiscono all’iniziativa. Le convenzioni sono state rinnovate dalle principali catene come Federdistribuzione, Conad, Coop e Lidl. Qui è disponibile la lista completa degli esercizi aderenti.