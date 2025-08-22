Dalle Ong video choc di Almasri che “uccide un uomo”

Nuova tegola sul governo Meloni e il guardasigilli Carlo Nordio. Da ieri infatti sta circolando sui social un video che, secondo i media arabi che lo hanno postato, mostrerebbe Osama Njeem Almasri – il generale libico ricercato dalla Cpi, liberato da Nordio e rimpatriato su un volo di stato a gennaio scorso – mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli.

Nel video, postato sui profili X di vari media libici e dalla ong Rifugiati in Libia, si vede un uomo con le fattezze di Almasri aggredire un uomo disarmato in strada, gettarlo a terra e colpirlo a mani nude. Secondo la Ong l’episodio “sarebbe recente”.

Conte: “Giorgia le hai viste quelle immagini?”

“Immagini raccapriccianti”, ha commentato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che in un post su X si è rivolto direttamente alla premier Meloni. “Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta?”, chiede contr alla premier, “Così solerte e ciarliera nella propaganda di governo, su Almasri non hai nulla da dire? Da mesi in silenzio, continui a non dirci – dopo avere con i tuoi ministri cambiato sette versioni diverse – le vere ragioni per cui avete rimpatriato un torturatore omicida, sottraendolo alla giustizia italiana. Perché non spieghi agli italiani se siete sotto ricatto? Parli spesso di ‘credibilità’ dell’Italia sul piano internazionale, ma questo vostro comportamento ha esposto l’Italia – culla del diritto anche internazionale – a una infamante vergogna mondiale”, conclude Conte.

“Perché lo hai liberato?” chiede Schlein

Altrettanto dura la segretaria Pd, Elly Schlein: “Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere”.

“Immagino che Meloni, Nordio, Piantedosi e il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano abbiano visto in queste ore il terrificante video da Tripoli con il torturatore Almasri che percuote e forse uccide un uomo. E immagino che con orgoglio si siano congratulati per averlo liberato con tutti gli onori”, scrive invece su X Nicola Fratoianni di Avs. “Agli italiani, che guardano questo video con orrore, e al Parlamento però – conclude il leader di SI – devono spiegare l’infamia della loro scelta di gennaio…”.

La milizia: “Video vecchio e l’uomo non è morto”

Fonti della Rada – la milizia di Tripoli cui appartiene il comandante libico – riportate dai servizi italiani confermano la veridicità del video, ma riferiscono che risalga “al 2021 o al 2022”. Inoltre, la persona aggredita “non ha riportato lesioni gravi”, aggiungono. Nell’occasione, secondo la ricostruzione della Rada, Almasri si trovava nelle vicinanze della sua abitazione e aveva chiesto al conducente di una autovettura di spostare il mezzo perché mal parcheggiato. Questi in risposta aveva tirato fuori una pistola e Njeem aveva reagito per disarmarlo. Dopo i fatti, sempre secondo quanto riferito dalla milizia, l’uomo – che non aveva riportato lesioni di rilievo – era stato anche denunciato alla Procura.