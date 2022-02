Dario Baldan Bembo oggi: età, dove vive, moglie, figli e brani del cantante di “Amico è”

Chi è Dario Baldan Bembo, il cantautore e compositore che ha collaborato con alcuni dei più famosi artisti della musica italiana.

Dario Baldan Bembo oggi: biografia, età e carriera

Dario Baldan Bembo è nato a Milano il 15 maggio 1948, ha 73 anni, e si è avventurato nel mondo della musica insieme al fratello Alberto. Sin da bambino, su sollecitazione della madre insegnante di pianoforte, l’artista ha cominciato a studiare lo strumento, diventando un abile tastierista. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, si è laureato in Giurisprudenza per avverare il sogno della madre che lo avrebbe voluto avvocato.

Negli anni ’70, il cantante italiano ha esordito presso il Club Celentano e ha composto Djamballà, il tema strumentale del film Il Dio Serpente.

Nel 1975, ha debuttato con il suo primo album da cantautore, intitolato Aria. In totale, ha pubblicato dieci album.

Brani del cantante di “Amico è”

Nel corso della sua carriera, poi, il compositore ha collaborato alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale nazionale come Lucio Battisti, Renato Zero, Mia Martini (per la quale ha musicato successi come Piccolo Uomo e Minuetto), Bruno Lauzi o, ancora, Riccardo Fogli.

In relazione alla collaborazione con Mia Martini, Dario Baldan Bembo ha raccontato: “In occasione della Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia 1972, quando Mia Martini vinse la Gondola d’Oro con Donna sola. Io dovevo uscire sul palco per suonare il piano ed era la mia prima apparizione in un pubblico in un contesto così prestigioso. Rischiai di svenire per l’emozione. Luigi Albertelli mi diede uno spintone e mi scaraventò fuori. Avevo talmente fretta di finire che Natale Massara, che dirigeva l’orchestra, mi faceva segno: ‘Piano, piano, devi andare piano!’”.

Da cantautore, il brano più famoso dell’artista è Amico è, uscito nel 1982 e rapidamente divenuto un successo.

Nel 1981, invece, il tastierista ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Tu cosa fai stasera.

Chi è Dario Baldan Bembo? Vita privata, dove vive, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dario Baldan Bembo è molto riservato. In occasione di un’intervista rilasciata a faremusic.it, tuttavia, il cantautore ha rivelato di aver rinunciato a un contratto con la Paramount per non cancellare il viaggio di nozze del suo primo matrimonio. A questo proposito, l’artista ha raccontato: “Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso”.

Al momento, Baldan Bembo vive a Milano ma non è noto se abbia una moglie. Il compositore non ha figli.