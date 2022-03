Denis Dosio: età, altezza, Instagram e fidanzata del concorrente de La pupa e il secchione

Chi è Denis Dosio, il concorrente che partecipa alla nuova edizione de La pupa e il secchione, in onda dal 15 marzo 2022.

Denis Dosio: biografia, età, altezza e carriera

Denis Dosio è nato a Forlì il 12 marzo 2001 e ha 21 anni. La sua altezza non è stata rivelata ma dovrebbe essere compresa tra i 170 e il 180 centimetri. Ha un fratello maggiore di nome Manuel. Entrambi i ragazzi hanno origini brasiliane in quanto i loro genitori provengono dal Brasile. Sulla famiglia di origine del ragazzo, tuttavia, non sono disponibili ulteriori informazioni.

Prima di raggiungere la notorietà nel mondo dello spettacolo, Dosio ha frequentato l’Istituto Carlo Matteucci di Forlì.

Il 21enne è diventato noto al pubblico italiano attraverso YouTube: sulla piattaforma, infatti, ha creato un canale in cui racconta aneddoti e storie sulla sua vita privata. La sua popolarità, poi, è aumentata grazie all’amicizia dell’ex protagonista de Il Collegio, Luca Vittozzi.

Dosio, inoltre, ha anche aperto un canale su OnlyFans.

Tempo fa, poi, lo YouTuber ha conquistato migliaia di followers in poche ore soltanto condividendo un video virale in cui si infilava delle patatine fritte tra le natiche.

Nel settembre 2020, è entrato nella Casa più spiata d’Italia diventando uno dei concorrenti del GF Vip. A partire dal 15 marzo 2022, fa parte del cast de La pupa e il secchione, reality Mediaset condotto da Barbara d’Urso.

Instagram e fidanzata del concorrente de La pupa e il secchione

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni circa la vita sentimentale di Denis Dosio.

In passato, lo YouTuber e influencer ha avuto una relazione con Asia Busciantella, ex volto de Il Collegio. A gennaio 2022, poi, è stato paparazzato in compagnia di Aurora Celli, altra YouTuber particolarmente nota sul web. La relazione trai i due, tuttavia, non è mai stata confermata.