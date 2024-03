Destre in caduta libera. M5S e Pd premiati dai sondaggi

Quando mancano poche ore al voto in Abruzzo, il centrodestra sembra ancora pagare dazio dopo il disastro consumato in Sardegna. Stando all’ultima Supermedia di Agi/Youtrend, ricavata sulla base dei sondaggi delle ultime due settimane, la coalizione guidata da Giorgia Meloni appare in difficoltà al punto che tutti i partiti, nessuno escluso, sono in calo.

Particolarmente emblematico è il dato di Fratelli d’Italia che ha lasciato sul campo lo 0,5%, un calo a dir poco preoccupante, che porta i meloniani al 27,6% ossia il dato più basso dal 2022. Centrodestra dove si segnala anche l’arretramento, seppur più contenuto, della Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,2% assestandosi all’8,1% e che ora viene tallonata da vicino da Forza Italia di Antonio Tajani che, malgrado la flessione dello 0,1%, arriva al 7,6% e vede possibile un sorpasso sul Carroccio che nessuno avrebbe mai neanche immaginato.

Ben diverso lo stato d’animo del Centrosinistra che evidentemente sta beneficiando della vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. Il dato più significativo è quello del Partito democratico di Elly Schlein che guadagna lo 0,5%, toccando quota 20,1% e confermandosi secondo partito nazionale alle spalle di Fratelli d’Italia. Effetto Todde che spinge anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che guadagnando lo 0,1% arriva al 16,3%, risultando la terza forza in Italia. Sorride anche Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 4% al 4,1%. Stabile al 4% Azione di Carlo Calenda mentre tremano Italia Viva di Matteo Renzi, ferma al 3,2%, e +Europa di Emma Bonino, al 2,7%, che vedono allontanarsi la soglia minima – pari al 4 per cento, prevista dalle europee.