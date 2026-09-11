Di Battista è ripartito da Cuba: arriverà domani in Italia dopo un volo a tappe di 12 ore

Alessandro Di Battista è ripartito da Cuba per tornare in Italia. L’ex deputato dei 5 Stelle, dopo il malore di fine agosto e il successivo ricovero e intervento, è partito con un volo per il rientro a Roma. Ha lasciato l’ospedale cubano a bordo di un’aeroambulanza ed è atteso da un viaggio a tappe e a bassa quota per salvaguardare le sue condizioni di salute.

Il viaggio dovrebbe durare circa 12 ore e l’arrivo a Roma è previsto per domani. L’ex parlamentare era nel territorio cubano per un reportage, quando, a fine agosto, è stato ricoverato per forti dolori alla testa. Dopo l’operazione d’urgenza della scorsa settimana, Di Battista è partito per far ritorno in Italia.

Di Battista riparte per l’Italia: volo a tappe a bassa quota

Inizialmente il rientro in Italia era programmato per il 4 settembre, ma le sue condizioni avevano portato i medici a rinviare la partenza per sottoporre Di Battista a un intervento nell’Hospital Clinico Quirurgico Hermanos Ameijerias dell’Avana. Il rientro ora avverrà con un volo sanitario a tappe e a bassa quota, della durata complessiva di circa 12 ore.

Di Battista dovrebbe, una volta arrivato a Roma, proseguire il percorso di cura al Gemelli. Proprio due medici di quest’ospedale, infatti, sono stati inviati a Cuba per valutare le condizioni di salute dell’ex parlamentare prima della sua ripartenza. Dopo l’intervento era stata l’Associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex deputato, ad assicurare che Di Battista sta affrontando al meglio la fase post-operatoria, pur mantenendo il massimo riserbo sulle sue condizioni.