Diego Bianchi: moglie, figlia, sorella e nipote

Chi è Diego Bianchi, il conduttore televisivo divenuto noto con Propaganda Live in onda su La7 e noto come Zoro sul web.

Diego Bianchi: biografia, carriera e Propaganda Live

Diego Bianchi è nato a Roma il 28 ottobre 1969 e ha 51 anni. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica al Liceo Augusto di Roma, si è laureato in Scienze Politiche. Nel 2003, ha aperto un blog chiamato La Z di Zoro: il sito ha raggiunto rapidamente grande popolarità e il conduttore televisivo è diventato famoso con lo pseudonimo di Zoro, nome tratto da un personaggio dell’anime e manga One Piece.

Per alcuni anni, in qualità di esperto di web e nuovi media, ha lavorato presso Excite Italia come content manager. Prima di debuttare sul piccolo schermo, inoltre, ha collaborato con alcune radio, creando la web radio per i Mondiali di Calcio del 2002 in Corea e Giappone. Per quattro anni, inoltre, è stato assunto come blogger ufficiale del reality show Grande Fratello.

Il debutto in televisione è arrivato nel 2008 con Tolleranza Zoro, mandato in onda durante il programma Matrix. Nel medesimo anno, Diego Bianchi ha partecipato anche a Parla con me, al fianco di Serena Dandini.

Il conduttore e content manager, poi, è stato anche attore per il cinema, recitando nel film Il sole dentro di Paolo Bianchini nel 2012, e regista di Arance & martello nel 2014, presentato alla 71esima edizione della mostra internazionale del cinema di Venezia.

Dal 2017, conduce Propaganda Live su La7, ottenendo un clamoroso successo di pubblico.

Chi è Diego Bianchi? Vita privata, moglie, figlia, sorella e nipote

Per quanto riguarda la sua vita privata, Diego Bianchi è estremamente riservato. Nonostante abbia un profilo Instagram estremamente attivo, non sono presenti informazioni su dove abiti.

Da un punto di vista sentimentale, il conduttore è legato a Michela Tassistro: la coppia ha avuto una figlia, Anita, nata nel 2003.

In relazione alla compagna di Bianchi, si sa che Michela Tassistro è nata il 3 settembre 1967 a Genova ed è laureata in Economia e Commercio. La donna, inoltre, lavora presso l’Istituto per lo Studio della Macromolecole (ISMAC) di Milano.

In materia di curiosità che riguardano la vita privata del blogger, è stato rivelato che Ludovico Tersigni, attore noto per Skam Italia e conduttore di X Factor 2021, è nipote di Diego Bianchi. Il ragazzo, infatti, ha debuttato al cinema proprio recitando in Arance & martello del conduttore di Propaganda Live.