Diesel, nuovo record: il prezzo supera il massimo storico del 2022 e arriva a 2,246 euro. Ennesima stangata carburanti oggi 16 settembre 2026

Ci sono record da celebrare e record da dimenticare il più velocemente possibile. Quello raggiunto oggi dal prezzo del diesel, arrivato a quota 2,246 euro al litro, ossia due centesimi sopra il precedente massimo di 2,229 euro, registrato il 17 marzo 2022, appartiene sicuramente alla seconda categoria. A certificare questo dato è Staffetta Quotidiana, che fa notare come, “mentre il Brent si avvicina ai 110 dollari al barile, la quotazione del gasolio” continui a volare.

Una situazione che potrebbe addirittura peggiorare in quanto, “senza il taglio dell’accisa che scade domani (ma, a quanto pare, in procinto di essere prorogato per la sedicesima volta), il prezzo medio nazionale sarebbe di 2,416 euro al litro. La benzina è invece ancora oltre otto centesimi sotto il massimo storico del 17 marzo 2022 (era a 2,219 euro)”.

I prezzi di oggi, 16 settembre 2026, dei carburanti

Sulla base delle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, questa mattina, 16 settembre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,133 euro al litro per la benzina (+13 millesimi rispetto a ieri) e a 2,246 euro al litro per il gasolio (+15 millesimi).

Per quanto riguarda i carburanti alternativi, il Gpl resta invariato rispetto a ieri, con un prezzo medio di 0,748 euro al litro, mentre il metano per autotrazione sale a 1,855 euro al kg (+11 centesimi).

Sulla rete autostradale le cose vanno anche peggio. Qui il prezzo medio in modalità self service è di 2,222 euro al litro per la benzina (+10 millesimi) e di 2,326 euro al litro per il gasolio (+13 millesimi).

Del tutto invariati, invece, i prezzi dei carburanti alternativi, con il Gpl che resta fermo a 0,883 euro al litro e il metano inchiodato a 1,776 euro al kg.