Discorso di fine anno di Mattarella: orario e dove seguirlo in diretta tv e streaming

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, terrà questa sera alle 20.30 il suo tradizionale discorso di fine anno. Il capo dello Stato invierà il suo messaggio ai cittadini dal Quirinale e, come già avvenuto negli ultimi anni, non sarà seduto dietro la scrivania ma dovrebbe essere in piedi con alle spalle le bandiere dell’Italia e dell’Ue.

Cosa dirà il presidente della Repubblica? A che ora e dove verrà trasmesso il suo messaggio agli italiani per la fine del 2023? Vediamo tutte le informazioni che è utile conoscere e come seguire in diretta (video, streaming e anche testuale qui) il discorso di fine anno di Mattarella.

Cosa dirà Mattarella nel suo discorso di fine anno

Per Mattarella sarà un discorso di fine anno un po’ amaro, che arriva dopo la proposta di riforma costituzionale che punta a introdurre il premierato, ridimensionando i poteri del capo dello Stato. Mattarella, comunque, non dovrebbe far alcun riferimento alle riforme costituzionali per due ragioni: innanzitutto perché questo messaggio è rivolto ai cittadini e non alla politica e poi perché prassi vuole che il presidente della Repubblica non si esprima pubblicamente sulle leggi in discussione in Parlamento.

Nel suo discorso, Mattarella parlerà di femminicidio dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin che ha scosso l’Italia. Ma parlerà anche di giovani, di lavoro, di intelligenza artificiale. Quasi certo che nel suo discorso il capo dello Stato si soffermerà sull’Ue, sul suo ruolo per affermare la pace, tanto in più in un’epoca in cui a farla da padrone sono i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.

Discorso di fine anno: orari e dove vederlo in diretta tv

Come di consueto, il messaggio di Mattarella agli italiani verrà trasmesso a reti unificate sulle televisioni italiane. Inizierà alle 20.30 e dovrebbe durare alcuni minuti. Sarà possibile seguire il discorso di Mattarella anche sul canale YouTube del Quirinale e su RaiPlay in streaming.