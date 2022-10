Diverse città dell’Ucraina sono sotto attacco

Decine di esplosioni sono avvenute questa mattina, alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia), in diverse città dell’Ucraina. A Zhytomyr, Khmelnitsky, Dnipro, Ternopil e a Leopoli oltre che nella Capitale Kiev e a Odessa. Le vittime, della nuova ondata di attacchi delle forze russe, sarebbero almeno 5 e decine i feriti.

Esplosioni a Zhytomyr, Khmelnitsky, Dnipro, Ternopil e a Leopoli. Ma anche nella Capitale, Kiev

Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social che sono state sentite diverse esplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi. Il governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha dichiarato che la sua regione sta vivendo una seconda ondata di lanci di razzi.

A Kiev missili sulla sede del Servizio di sicurezza e vicino l’ufficio di Zelensky

Una delle esplosioni che questa mattina ha interessato il centro di Kiev, secondo quanto ha riferito l’agenzia Tass, è avvenuta in via Vladimirskaya, nel quartiere di Pechersk, dove si trova l’edificio del Servizio di sicurezza ucraino.

L’agenzia russa Ria Novosti ha riferito, inoltre, che uno dei missili che hanno colpito Kiev “è caduto vicino all’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky”. I sistemi di difesa aerea si sono attivati anche a Odessa, porto situato nel sud dell’Ucraina, dove sono state udite delle esplosioni.

“Attacchi deliberati al centro di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro: l’ennesima prova dell’inadeguatezza terroristica del Cremlino” scrive su Twitter il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, affermando che “la Russia non è in grado di combattere sul campo di battaglia, ma è in grado di uccidere i civili”. “Invece di parlare abbiamo bisogno di difesa aerea, Mlrs, proiettili a lungo raggio”, ha scritto aggiunto Podolyak.

Zelensky: “Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra”

“Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L’allarme aereo non si placa in tutta l’Ucraina” ha scritto sui social il presidente ucraino Zelensky. mostrando in un video le conseguenze dell’attacco a Kiev. L’appello alla popolazione: “Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti”.

Secondo il New York Times sarebbero sette le città ucraine che hanno subito attacchi con missili a partire dalle 8.15 locali di questa mattina. Secondo alcune fonti i russi avrebbero utilizzato per attaccare target terrestri missili anti-aerei S-3000 ma Zelensky parla del lancio di decine di missili Shahid iraniani.

