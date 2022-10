“La mattina è difficile. Decine di missili, Shahid iraniani. L’obiettivo sono le strutture energetiche del Paese”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dopo gli attacchi russi avvenuti in tutto il Paese questa mattina.

L’ondata di attacchi russi in Ucraina ha interessato 11 regioni. Zelensky: “Vogliono distruggere il nostro sistema energetico”

“Nelle regioni di Kiev e Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, regioni di Frankiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Zhytormyr, Kirovohrad, il Sud. Vogliono panico e caos – ha aggiunto il presidente ucraino -, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Il secondo obiettivo sono le persone: l’ora e i luoghi degli attacchi sono stati scelti per causare il maggior danno possibile. Ma l’Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui”.

“Vi chiedo di non lasciare i rifugi – ha detto Zelensky su Telegram rivolgendosi ai suoi connazionali – prendetevi cura di voi stessi e dei vostri cari. Teniamo duro e siamo forti”.



“Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L’allarme aereo non si placa in tutta l’Ucraina” ha scritto sui social il presidente ucraino Zelensky mostrando in un video le conseguenze dell’attacco a Kiev.

E ancora l’appello alla popolazione: “Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti”.

