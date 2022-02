Doc – nelle tue mani stasera: anticipazioni della quarta puntata del 10 febbraio

Doc – nelle tue mani stasera: ritorna dopo la pausa per la settimana del Festival di Sanremo, dove avrebbe dovuto esserci come ospite Luca Argentero che ha a causa di un lutto in famiglia ha dovuto rinunciare all’ultimo.

La quarta puntata della fiction Doc-Nelle tue mani 2 torna su Rai1, in prima serata, giovedì 10 febbraio. I due episodi di stasera si intitolano rispettivamente Fare una scelta e Cane blu.

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, si ritorna nella corsia dell’ospedale dove Luca Argentero con il resto del cast sta tenendo incollati gli spettatori alla tv. Saranno due episodi importanti perché ci saranno novità e scoperte.

Anticipazioni della quarta puntata del 10 febbraio

Il settimo episodio di Doc-Nelle tue mani 2, intitolato Fare una scelta, si concentrerà sulla vita di Silvia, in particolare riprendendo il suo passato. La donna è una ex specializzanda di Andrea e questa sera emergeranno alcune vicende che coinvolgeranno anche Enrico. Caruso cercherà di mettere Doc in difficoltà, mentre Cecilia inizierà a comprendere e scoprire il segreto della squadra. Giulia, invece, si avvicinerà a Damiano grazie ad un legame che la porterà ad aprirsi e raccontarsi.

Il secondo episodio della quarta puntata ha un titolo che finalmente chiarirà il significato in uno specifico termine: Cane blu, tutti i segreti vengono a galla. Ancora una volta verranno raccontati i mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver messo in discussione il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, si va all’origine delle crisi di Gabriel e si scopre finalmente, insieme a Riccardo, cosa significa “cane blu”, le due parole che, in questa prima parte della seconda stagione, i protagonisti hanno utilizzato nell’affrontare difficoltà ed ostacoli.