Doc, la vera storia: dal libro di Pierdante Piccioni alla seconda stagione della serie tv con Luca Argentero

Torna in TV con la seconda stagione “Doc – Nelle tue mani“, la serie tv con Luca Argentero ispirata alla vera storia e al libro “Meno dodici” di Pierdante Piccioni, il medico che ha perso la memoria per dodici anni in seguito ad un incidente.

Doc, la vera storia dal libro alla serie

Doc è un medical drama diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco che è ispirato alla storia vera di Pierdante Piccioni. Il protagonista della serie, come detto, è Luca Argentero che recita il ruolo di Andrea Fanti, primario del Policlinico Ambrosiano a Milano.

È un medico brillante, ma dal temperamento freddo e distaccato nei confronti dei pazienti che ha in cura. A seguito di un trauma cerebrale perde la memoria e passa dunque dall’altra parte, quella dei pazienti, ed è costretto a ricominciare tutto da capo, sia nella sua sfera professionale che nel privato.

Andrea Fanti è un personaggio di fantasia che ricalca però la storia vera di Pierdante Piccioni.

Chi è Pierdante Piccioni

Pierdante Piccioni è nato a Cremona il 30 agosto del 1959 ed è stato primario del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi e di quello di Codogno, oltre che docente universitario all’Università degli studi di Pavia e consulente del Ministero della salute.

La sua vita è però cambiata del tutto il 31 maggio del 2013 quando, a seguito di un incidente avvenuto sulla tangenziale di Pavia, è entrato in coma e ha perso la memoria. Una lesione alla corteccia cerebrale ha fatto sì che una volta sveglio l’ultimo ricordo del medico fosse quello della festa di compleanno di otto anni del figlio Tommaso, episodio avvenuto il 25 ottobre 2001, esattamente 12 anni prima.

È lì che inizia la nuova vita di Pierdante Piccioni che ha cercato di ricostruire la sua recente esistenza attraverso le foto e i racconti dei suoi familiari a amici e ricominciato a studiare medicina per riavviare la sua carriera professionale.

La seconda stagione di Doc con Luca Argentero

Dopo il successo dello scorso anno, la serie Doc con Luca Argentero torna su Rai 1 con la seconda stagione a partire dal giovedì 13 gennaio. Si tratta di sette nuove puntate che vedranno il medico Andrea Fanti alle presi con i primi difficilissimi mesi della pandemia da coronavirus che si è imbattuta sull’Italia ad inizio del 2020 e che ha visto la Lombardia e Milano come epicentro mondiale.

Anche in questo caso la serie prende spunto dalla vera storia di Pierdante Piccioni che durante la pandemia ha dato vita all’unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza della Cronicità, operativa nell’ospedale di Lodi e dedicata proprio alla cura dei pazienti affetti da covid.