Donald Trump si ricandida alle presidenziali del 2024

L'ex presidente Donald Trump ha annunciato che si ripresenterà alla guida della Casa Bianca in occasione delle presidenziali del 2024.

Donald Trump si ricandida. L’ex presidente ha annunciato l’intenzione di ripresentarsi alla guida della Casa Bianca in occasione delle presidenziali del 2024.

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato che si ripresenterà alla guida della Casa Bianca in occasione delle presidenziali del 2024

“Per rendere l’America di nuovo grande e gloriosa, annuncio la mia candidatura a presidente degli Stati Uniti”, ha detto Trump davanti a una folla riunita a Mar-a-Lago, la sua tenuta sul lungomare in Florida.

Circondato da alleati, consiglieri e influencer, Donald Trump ha spiegato che “questa non sarà la mia campagna, questa sarà la nostra campagna tutti insieme”. Trump, da candidato alle presidenziali, ha avvertito i progressisti: “Noi sconfiggeremo i democratici radicali di sinistra che stanno cercando di distruggere il nostro Paese dal suo interno”.

Trump si è proclamato una “vittima” delle inchieste giudiziarie, a partire dal Russiagate montato a suo avviso dall’Fbi e dal “deep state”, e ha ironizzato di avere il “record” dei mandati di comparizione, dicendosi più perseguitato di Al Capone.

Donald Trump ha annunciato che se verrà rieletto alla Casa Bianca vuole dare un giro di vite alle leggi elettorali (su voto anticipato e scadenza entro la notte dell’ election day per dare i risultati) e alla possibilità per i parlamentari di fare trading in Borsa o lobbying dopo la scadenza del mandato.

“Anche se amerò e sosterrò sempre mio padre, nel futuro lo farò fuori dalla scena politica” ha detto Ivanka Trump, la figlia preferita dal tycoon che ha avuto un ruolo centrale nella sua passata amministrazione.

La figlia Ivanka: “Non ho in programma di essere coinvolta nella politica”

“Questa volta ho scelto di mettere al primo posto i miei figli piccoli e la vita privata della mia famiglia”, detto ancora Ivanka, in un post su Instagram pubblicato mentre Trump lanciava la sua nuova candidatura, spiegando perché abbia chiuso, almeno per il momento, con la politica. “Non ho in programma di essere coinvolta nella politica”, ha aggiunto la figlia dell’ex presidente Usa.