Non c’è stato neppure il tempo per risollevarsi dai malfunzionamenti che hanno travolto i servizi di posta elettronica che fanno capo a Libero e a Virgilio che nuovi problemi hanno fatto capolino in casa Tim: la rete fissa, infatti, è down. Le prime segnalazioni legate all’impossibilità di accedere alla rete Internet Tim associata alla linea fissa sono arrivare intorno alle ore 11:30 di domenica 5 febbraio 2023 ma i problemi persistono ancora a ora di pranzo, specialmente in FTTC e FWA, e stanno dando filo da torcere a numerosi utenti.

Dopo i malfunzionamenti di Libero e Virgilio, arriva il Tim down

Al momento attuale, gli utenti che hanno una rete Internet Tim con linea fissa possono riscontrare probleminell’accesso a pagine web mentre alcuni servizi potrebbero funzionare in modo parziale.

I malfunzionamenti sono evidenti e impediscono la normale navigazione così come anche l’accesso a PlayStation Network e a Steam, ossia il client di Valve per giocare su Pc e Stream Deck.

La situazione è monitorata in tempo reale sul portale DownDetector. Con l’aggiornamento delle ore 13:00, continuano a essere migliaia le segnalazioni relative a problemi che impediscono il corretto utilizzo di Internet e di Tim. In particolare, i problemi più segnalati sono quelli che riguardano Internet fisso (70% degli utenti), totale blackout della linea (16% degli utenti) e Internet mobile (13% degli utenti).

Migliaia di segnalazioni sui social. La compagnia: “Problema di interconnessione internazionale”

Stando alla geolocalizzazione scaturita dalle migliaia di segnalazioni pervenute, pare che gli errori più significativi riguardino le grandi città italiane. In primis Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Napoli, Roma, Bari, Catania e Palermo.

Sulla rete Tim, spiegano dalla compagnia telefonica, “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema”. In molti, dopo aver riscontrato il malfunzionamento, hanno ironizzato sullo slogan della società, postando messaggi come “La cosa bella è che il loro slogan dice: ‘la forza delle connessioni’”, “Sono già arrivati quelli che dicono ‘2023 e c’è gente che ha ancora Tim?’” o, ancora, “Go la mail con Livero e arriva il #Liberodown. Faccio abbonamento alla Tima e arriva il #timdown. Quasi quasi prendo la tessera di Fratelli d’Italia”.