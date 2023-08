Edi Rama, chi è il premier che ha ironizzato sugli italiani in vacanza in Albania

Edi Rama è il primo ministro albanese che ha ironizzato sui tanti italiani che hanno scelto il suo Paese per le vacanze estive. In effetti, L’Albania ha registrato un boom dei turisti che probabilmente l’hanno preferita ad altre mete non solo per le sue bellezze ma anche per i prezzi più economici.

Edi Rama, chi è il premier

Edi Rama è il primo ministro dell’Albania che in queste ore sta facendo parlare per alcune sue dichiarazioni ironiche dopo il boom degli italiani che hanno scelto il Paese da sempre molto vicino all’Italia e non solo geograficamente.

Rama professionalmente nasce come professore d’arte ma poi ha scelto di intraprendere la carriera politica nel suo Paese. Diverse tappe graduali lo hanno portato a ricoprire diversi ruoli: prima come Ministro della Cultura, poi come sindaco di Tirana per 11 anni e infine dal 2014 come Primo Ministro dell’Albania. Tuttavia non ha mai abbandonato l’arte continuando a dipingere ma approfondendo anche la pratica della scultura.

L’ironia sugli italiani in vacanza in Albania

Il primo ministro albanese Rama ha ironizzato sui tanti italiani che hanno scelto il suo Paese come meta per le vacanze estive. L’8 agosto del 1991 la nave Vlora attraccava al porto di Bari carica di ventimila albanesi che avevano assaltato la nave nel porto di Durazzo per poter arrivare in Italia. Così sui social Rama ha pubblicato lo scatto del 1991 con una didascalia molto chiara: “E aspetta aspetta, non hai ancora visto niente”. Poi, nel suo post ha aggiunto:‘Albanesi partono per l’Italia 1991’ riferito allo scatto condiviso del 1991 mentre un altro scatto con la scritta ‘Italiani partono in ferie per l’Albania 2023’.

