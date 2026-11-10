La nomina proposta e poi saltata all’Anac avrebbe creato un precedente pericoloso, indebolendo le istituzioni democratiche e trasforma la garanzia della legalità in un teatro d’ombre al servizio della maggioranza di turno

La recente nomina politica ai vertici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (pur se l’interessato ha poi rinunciato alla nomina governativa) segna comunque un passaggio grave per le istituzioni pubbliche italiane. Affidare la guida dell’organismo che vigila sulla pubblica amministrazione a un ex politico di lungo corso significa negare la funzione stessa delle Autorità indipendenti.

Anaca, Autorità (in)dipendente

Questi organismi non possono essere espressione del governo di turno, né diventare comodi paracadute per la politica o premi per la fedeltà di partito. Sono organismi di garanzia, nati per affidare materie nevralgiche – e l’anticorruzione è tra le più delicate di uno Stato democratico – a soggetti terzi e competenti, al riparo dalle oscillazioni delle maggioranze parlamentari e dalle logiche del consenso elettorale. L’indipendenza di un’autorità come l’Anac non dipende soltanto dalle norme che ne regolano il funzionamento. Conta anche, e in modo decisivo, l’autonomia personale, istituzionale e culturale di chi la presiede.

Come può chi per decenni ha agito secondo logiche di partito, costruito consenso e accettato compromessi politici trasformarsi all’improvviso nel controllore imparziale di quegli stessi meccanismi? Pensare che basti lasciare un incarico di partito o un seggio parlamentare per diventare un garante “super partes” è un espediente che insulta l’intelligenza dei cittadini.Prevedere l’incompatibilità degli ex politici con la guida delle autorità di garanzia non significa introdurre una misura discriminatoria: significa tutelare il principio democratico fondamentale di imparzialità del controllo.

Quando controllore e controllato condividono la stessa provenienza, lo stesso linguaggio e le medesime relazioni, il controllo e la vigilanza rischiano inevitabilmente di perdere efficacia e soprattutto credibilità. Il pericolo non è soltanto il possibile favoritismo esplicito. È anche il condizionamento più sottile: l’assuefazione alle prassi politiche, la riluttanza a sanzionare le irregolarità della propria area o l’uso strumentale dell’anticorruzione contro gli avversari.

L’Anac vigila sui contratti pubblici, sui codici di comportamento della pubblica amministrazione e sulla trasparenza. Per svolgere questi compiti ha bisogno di solide competenze tecniche e di una reputazione di assoluta terzietà. Trasformarne la presidenza nell’ennesima casella di un manuale Cencelli istituzionale significa indebolire l’azione anticorruzione e ridurre l’Autorità a un organismo svuotato, incapace di esercitare un controllo effettivo.Se la politica occupa anche gli organismi chiamati a controllarla, a mio giudizio viene meno il patto di fiducia con i cittadini. Questa nomina avrebbe compromesso il prestigio dell’Anac e crea comunque un precedente pericoloso: indebolisce le istituzioni democratiche e trasforma la garanzia della legalità in un teatro d’ombre al servizio della maggioranza di turno.

Ritengo che la nomina di un ex politico alla guida di un’autorità indipendente di garanzia come l’Anac, pur non essendo automaticamente nulla, presenti evidenti profili di illegittimità: violazione di legge, con riferimento ai decreti legislativi n. 39/2013, n. 90/2014 e alla legge n. 125/2013; eccesso di potere, per la carenza del requisito di indipendenza; e difetto dei requisiti essenziali, alla luce degli articoli 97 e 98 della Costituzione. Se l’atto di nomina è affetto da tali vizi, il rimedio giuridico non è la nullità formale prevista dall’articolo 21-septies della legge n. 241/1990, bensì l’annullabilità, da far valere davanti al giudice amministrativo, in particolare al Tar del Lazio.

Vincenzo Musacchio: professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata e associato presso il Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies della Rutgers University di Newark, negli Stati Uniti.