Fedeli alla nostra missione

Quando ho accettato di guidare La Notizia ho preso un impegno preciso. Che rinnovo ancora oggi: la missione non cambia, continua

Oggi La Notizia, che ho l’onore e l’onere di dirigere dopo aver raccolto il testimone dal mio predecessore e fondatore di questa testata Gaetano Pedullà, compie 13 anni. E abbiamo deciso di festeggiare questo traguardo facendo noi un regalo ai nostri lettori. Il restyling grafico dell’edizione digitale e del sito insieme al lancio della nuova campagna promozionale di abbonamento al nostro giornale.

Che, come sanno i nostri più ostinati sostenitori, non riceve alcun finanziamento pubblico. Una scelta fatta sin dal battesimo di questo quotidiano come garanzia di indipendenza che ci consente di portare avanti, senza condizionamenti, le battaglie per i diritti e la pace, contro gli abusi e, specie in questi ultimi anni, contro la straripante arroganza del potere che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro. Negli oltre otto anni, quasi due da direttore, trascorsi a La Notizia, dove sono arrivato dopo aver lavorato in diverse realtà editoriali, ho apprezzato da subito la libertà che solo un editore puro, senza conflitti di interessi, può garantire ai giornalisti e all’informazione offerta giorno dopo giorno ai lettori.

Quando ho accettato di guidare questo giornale ho preso un impegno preciso. Che La Notizia restasse fedele a questo spirito, al principio che il nostro unico padrone è chi ci legge. Un impegno che rinnovo ancora oggi: la missione non cambia, continua.